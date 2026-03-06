B1 Inregistrari!
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)

Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 09:57
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Sursă Foto: Hepta.ro/ James Glossop/PA Wire/dpa
Cuprins
  1. Cum a reușit Kate Middleton să îmbine eleganța regală cu spiritul festivalului Holi
  2. Ce accesoriu a atras toate privirile la apariția Prințesei de Wales

Catherine, Prințesa de Wales, a avut o apariție elegantă și rafinată la evenimentul dedicat festivalului Holi. Prezența sa a atras imediat atenția, stilul impecabil fiind, ca de fiecare dată, în centrul privirilor.

Pentru această ocazie, a ales un accesoriu care a adus un discret omagiu culturii indiene. Este vorba despre o pereche de cercei placați cu aur, decorați cu pietre albastre intense. Bijuteriile au completat armonios ținuta și au adăugat o notă subtilă de inspirație indiană întregului look.

Cum a reușit Kate Middleton să îmbine eleganța regală cu spiritul festivalului Holi

Prințesa de Wales a avut o apariție memorabilă pe 5 martie, în Leicester. Acolo a luat parte la celebrarea festivalului Holi, una dintre cele mai colorate și pline de energie sărbători hinduse, dedicată iubirii și primăverii. Evenimentul a reprezentat un gest de apreciere față de comunitatea britanico-indiană.

Prezența sa a atras rapid atenția, prin eleganța discretă și respectul față de tradițiile culturale. Deși Holi este cunoscut pentru explozia spectaculoasă de culori, Kate Middleton a ales o ținută albă. Alegerea nu a fost întâmplătoare, deoarece albul simbolizează simplitatea, egalitatea și spiritul autentic al festivalului, notează Hindusian Times.

Ce accesoriu a atras toate privirile la apariția Prințesei de Wales

În ciuda unei ținute impecabile și echilibrate, un detaliu a reușit să iasă imediat în evidență. Alegerea bijuteriilor a stârnit rapid interesul admiratorilor de modă din mediul online. Prințesa de Wales a purtat cerceii „Dina”, creați de Sézane.

Aceștia sunt realizați din alamă reciclată placată cu aur și sunt împodobiți cu pietre albastre strălucitoare și mărgele delicate. Designul lor elegant a adăugat o notă sofisticată întregii apariții, transformând accesoriul într-un adevărat punct de atracție al look-ului.

