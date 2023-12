Kim Jong Un a inspectat bombardierele nucleare și rachetele hipersonice ale Rusiei. Liderul nord-coreean a fost însoțit de Serghei Șoigu (FOTO, VIDEO)

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a inspectat sâmbătă bombardiere rusești cu capacități nucleare strategice, rachete hipersonice și nave de război, fiind însoțit de ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, potrivit .

Un Kim zâmbitor a fost întâmpinat la aerodromul Knevichi, situat la aproximativ 50 de kilometri de orașul port Vladivostok, de către ministrul Serghei Șoigu. Liderul nord-coreean a salutat apoi garda de onoare.

SUA și Coreea de Sud se tem că revitalizarea prieteniei dintre Moscova și Phenian i-ar putea da lui Kim acces la unele dintre tehnologiile militare sensibile ale Rusiei, inclusiv din domeniul rachetelor, înarmând totodată Rusia pentru războiul din Ucraina.

Serghei Șoigu i-a prezentat lui Kim Jong Un bombardierele strategice ale Rusiei, Tu-160, Tu-95 și Tu-22M3, care sunt capabile să transporte arme nucleare și formează coloana vertebrală a forțelor rusești de atac nuclear aerian, spune Ministerul rus al apărării.

„Poate zbura de la Moscova în Japonia și înapoi”, i-a spus oficialul rus, în timp ce îi prezenta una dintre aeronave.

Șoigu i-a arătat și avionul interceptor supersonic MiG-31I, care este echipat cu rachete hipersonice Kinzhal. Kinzhal, sau „pumnalul”, este o rachetă balistică de lansare aeriană care e capabilă să transporte focoase convenționale sau nucleare.

Se crede că are o rază cuprinsă între 1.500 și 2.000 de kilomteri, cu o încărcătură de 480 de kilograme. Ar fi capabilă să se deplaseze la viteze de până la 10 ori mai mari decât viteza sunetului.

Kim Jong-un was shown at the airfield in Knevichi:

▪️ three strategic aviation aircraft of the Russian Aerospace Forces Tu-160, Tu-95MS and Tu-22M3

▪️ Su-34, Su-30SM, Su-35S fighters

▪️ Su-25SM3 attack aircraft

▪️ hypersonic missile system "Dagger"

▪️ long-haul passenger

— Про – СВО (@12_31_84)