La doar două zile de la tragedia de la Washington, un avion privat cu 6 pasageri s-a prăbușit în Philadelphia. La bord se afla o fetiță care tocmai primise un tratament care urma să-i salveze viața (VIDEO)

Un Learjet 55 cu șase persoane la bord s-a prăbușit în Philadelphia, provocând pagube mari și declanșând incendii. avionul urma să se oprească pentru realimentare pe aeroportul Springfield înainte de a-și continua drumul către destinația sa finală, Tijuana, Mexic.

La bord se afla o fetiță care tocmai primise un tratament care urma să-i salveze viața și mama ei, care se întorceau acasă în Mexic după ce copilul a fost tratat în Philadelphia, a declarat Shai Gold, purtătorul de cuvânt al operatorului de zbor Jet Rescue Air Ambulance. Fata era tratată pentru o boală la Spitalul de Copii Shriners din nord-estul Philadelphiei, au declarat sâmbătă oficialii orașului.

Gold a declarat pentru CNN că avionul urma să se oprească pentru realimentare pe aeroportul Springfield înainte de a-și continua drumul către destinația sa finală, Tijuana, Mexic.

La bord se aflau și patru membri ai echipajului, a spus Gold – un pilot, copilot, paramedic și medic. Toate cele șase persoane aflate la bord erau cetățeni mexicani, potrivit Ministerului de Externe al Mexicului.

„În acest moment, nu putem confirma că ar exista niciun supraviețuitor”, a declarat vineri compania de ambulanță aeriană.

Serviciile de urgență sunt la fața locului, iar drumurile din apropierea locului accidentului au fost închise.

Aeronava, despre care Administrația Federală a Aviației a spus că este o aeronavă Learjet 55, s-a prăbușit într-un cartier dens populat al orașului, plin de case, magazine și drumuri aglomerate.

Se îndrepta spre aeroportul național Springfield-Branson din Missouri și decolase de pe aeroportul din nord-estul Philadelphia, a declarat FAA într-un comunicat care confirmă că va investiga incidentul împreună cu Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor.

„Nu avem rapoarte cu privire la numărul de decese”, a spus primărița Philadelphiei, Cherelle Parker, la fața locului, adăugând că „mai multe locuințe și vehicule au fost afectate”.

