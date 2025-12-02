B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa

Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa

Selen Osmanoglu
02 dec. 2025, 14:16
Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Declarațiile lui Maduro
  3. „Nu vrem o pace a sclavilor”

Tensiunile dintre Venezuela și Statele Unite se amplifică. În timp ce Washingtonul discută strategii militare și organizează briefinguri clasificate, liderul venezuelean, Maduro, urcă pe scenă dansând și acuză „agresiuni fără precedent”.

Ce s-a întâmplat

Liderul Venezuelei a apărut luni la un miting masiv din Caracas, unde a fost surprins dansând energic pe scenă, înconjurat de susținători îmbrăcați în roșu și fluturând steaguri. În ciuda situației tensionate, Maduro a mizat pe un moment de show, încercând să transmită imaginea unui lider relaxat și sigur pe el.

Videoclipul cu momentul de dans a fost publicat la doar câteva ore după ce echipa de securitate națională a lui Donald Trump s-a întâlnit în Biroul Oval pentru a discuta posibilele reacții americane în Caraibe.

De asemenea, totul s-a întâmplat înaintea unui briefing al Marinei SUA, programat joi, care se va desfășura cu ușile închise și ar urma să stabilească următoarea etapă a operațiunilor americane din zonă, notează publicația The Sun.

Declarațiile lui Maduro

În fața mulțimii, Maduro a declarat că Venezuela este pregătită „să apere țara și să o conducă pe calea păcii”, acuzând Statele Unite că analizează lovituri terestre.

„Am trecut prin 22 de săptămâni de agresiuni care nu pot fi descrise decât ca terorism psihologic”, a spus el.

Aceasta nu este prima apariție mai ciudată a liderului venezuelean. Recent, într-un alt videoclip, a fluturat o sabie în aer și a promis că va sfida presiunea Washingtonului. Cu câteva zile înainte, Maduro a cerut „pace” interpretând melodia „Imagine” de John Lennon, într-un gest considerat bizar chiar și pentru standardele sale.

„Nu vrem o pace a sclavilor”

Președintele Venezuelei a declarat că a respins mai multe presiuni exercitate de Casa Albă, inclusiv un ultimatum telefonic transmis luna trecută, în care i se oferea lui și familiei sale un coridor sigur dacă ar fi demisionat.

La mitingul de luni, Maduro și-a intensificat discursul: „Vrem pace, dar pace cu suveranitate, egalitate, libertate! Nu vrem o pace a sclavilor, nici pacea coloniilor”, a spus acesta.

