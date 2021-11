Liderii regionali cer certificat verde COVID la intrarea în Italia. Noi restricţii pentru persoanele nevaccinate

Italia înăsprește restricţiile pentru persoanele nevaccinate şi controalele la frontiere, în încercarea de a limita râspândirea infecției cu Covid-19, potrivit Agerpres, care citează dpa.

Noile restricții impuse permit oprirea trenurilor în cazul în care un pasager are simptome de COVID, în timp ce șoferilor de taxi li se cere să aibă un certificat verde și maximum doi pasageri pe bancheta din spate.

De asemenea, restaurantele şi barurile, teatrele și cinematografele, stadioanele vor rămâne deschise doar pentru persoanele vaccinate şi pentru cele care au trecut mai puţin de 6 luni de la boală.

Guvernul italian ar urma să adopte un nou decret care va înăspri condițiile de obținere a certificatului verde. Valabilitatea certificatului verde COVID ar urma să fie redusă de la 12 luni la 9 luni. Certificatul verde nu va mai putea fi obţinut de către cei care se testează, fie că fac teste rapide sau teste moleculare.

Liderii regionali îi cer guvernului de la Roma să impună restricţii pentru persoanele care refuză să se vaccineze.

„Cei 90% dintre italieni nu trebuie să fie traşi înapoi de ceilalţi 10% care nu înţeleg importanţa vaccinării şi vor să-şi impună regulile lor majorităţii”, a scris joi, pe Twitter, preşedintele regiunii Liguria, Giovanni Toti.

El a îndemnat la organizarea unei întâlniri între autorităţile regionale şi premierul Italiei, Mario Draghi, pentru a vorbi despre mai multe măsuri. Și Attilo Fontana din regiunea Lombardia doreşte măsuri mai dure la adresa persoanelor nevaccinate.

Il 90% degli italiani non può essere tenuto in scacco da un 10% che non comprende l’importanza del vaccino e vorrebbe dettare alla maggioranza dei cittadini le proprie rumorose regole. Per questo in Conferenza delle Regioni ho proposto di chiedere un incontro urgente al Governo.

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 18, 2021