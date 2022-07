Liderul de la Kiev împărtășește cea mai înfricoșătoare concluzie despre Vladimir Putin: „Lumea a permis apariția unui astfel de personaj”

După luni de luptă împotriva invaziei Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit ceea ce i se pare .

Zelenski dezvăluie cea mai înfricoșătoare concluzie a sa despre Putin

Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, Zelenski a declarat că „cel mai înspăimântător lucru” în legătură cu din țara sa este faptul că Putin înțelege dezastrul pe care l-a provocat invazia Rusiei, informează .

„Mi se pare că cel mai înspăimântător lucru este faptul că el este, de fapt, sănătos la cap și înțelege ce face”, a transmis președintele Ucrainei.

„Aș spune că aceasta este cea mai înspăimântătoare concluzie pe care o pot face – că înțelege ce face, că știe câți oameni ucide. Știe câți oameni au fost violați și de către cine, și numărul de copii uciși sau deportați”, a adăugat Volodimir Zelenski.

a mai transmis că singurul lucru pe care l-a înțeles este că „lumea a permis ca această situație să se dezvolte, a permis apariția unui astfel de personaj” și, din această cauză, responsabilitatea pentru războiul din Ucraina revine „întregii lumi”.

Olena Zelenska: „O idee strâmbă poate arunca întreaga omenire în Evul Mediu”

Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, a fost prezentă în cadrul aceluiași interviu și a declarat că a fost „ dificil de exprimat în cuvinte” ce simte ea pentru Vladimir Putin.

„Nu este posibil să înțelegi cum o idee strâmbă poate arunca întreaga omenire în Evul Mediu. Chiar nu am cuvinte și chiar nu vreau să spun nimic cu voce tare, pentru că nu există cuvinte normale pentru a descrie acest lucru”, a spus prima doamnă a Ucrainei.

În timpul interviului, l-a numit pe premierul britanic Boris Johnson cel mai apropiat aliat al său în conflictul din Ucraina. Johnson a fost forțat recent să plece din funcție de către propriii membri ai Parlamentului.

„Am fost în contact o dată la două zile. Nu am fost conectat doar pe cale birocratică. Am putut să îl sun o dată pe zi, o dată la două zile. Când situația a devenit mai ușoară după ocuparea Kievului, am fost în contact săptămânal. Nu ca și cum am avea o conversație o dată pe lună sau o dată la șase luni”, a spus Zelenski.