Mercenarii din grupul Wagner au început să recruteze în închisori voluntari pentru războiul din Ucraina

Companiile și închisorile din Rusia au început să recruteze voluntari care să se alăture războiului provocat de Putin în Ucraina, iar încercările de „convingere” vin din partea grupului de mercenari Wagner, conform .

Aceste eforturi urmăresc ca autorităților militare de la Moscova să refacă forțele epuizate care luptă în Ucraina.

Astfel că, autoritățile responsabile de recrutare încearcă să atragă voluntari cu oferte pentru „bărbați adevărați” și câștiguri în valoare de până la un milion de ruble.

Conform unei investigații realizată de , a apelat inclusiv la oferte făcute deținuților unor închisori din Sankt Petersburg și Nijni Novgorod, printre primele orașe ca mărime din Rusia.

Așadar, pentru a-și atinge obiectivul, în schimbul a 6 luni de serviciu militar le-au promis salarii ridicate și amnistie.

De asemenea, li s-au promis că familiile lor vor primi 5 milioane de ruble (90.500 de dolari) în cazul în care sunt uciși în Ucraina.

„Rudei mele i s-a spus: ‘Este foarte greu să depistezi naziștii acolo (în Ucraina), ei sunt foarte bine antrenați. Vei fi în avangardă pentru a ajuta cu depistarea naziștilor așa că nu toată lumea se va întoarce’”, a spus un membru al familiei unuia dintre deținuții abordați de mercenarii Wagner.

Conform investigației menționate anterior, în jur de 200 de deținuți s-au arătat interesați inițial de ofertă și iar în final, 40 s-au înrolat.

Russia’s FSB and Wagner Group mercenaries are reportedly recruiting prisoners in Russia

— Lesezeichen (@bmarks_dhgrafx)