Liderul opoziției albaneze a fost atacat de un protestatar la unui miting organizat la Tirana, în apropierea Summitului UE-Balcani

Sali Berisha, liderul opoziției albaneze, a fost luat la pumni de un barbat în cadrul unui miting organizat în centrul Tiranei, de Vest, informează Reuters.

guvernul prim-ministrului Edi Rama și cererea alegerilor anticipate.

Berisha, liderul Partidului Democrat de centru-dreapta, mergea în fața susținătorilor săi în timp ce flutura steaguri albaneze și ale Uniunii Europene când un bărbat l-a lovit cu pumnul în față.

