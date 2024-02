Liderul Turciei, prezent la o uriașă manifestație pro-palestiniană la Istanbul. Erdogan acuză Israel de „crime de război” și ar fi întrebat retoric Occidentul dacă vrea „un război între Cruce și Semilună” (VIDEO)

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a adresat miilor de susținători prezenți la una dintre cele mai mari manifestații pro-palestiniene după începutul războiului dintre Hamas și Israel, sâmbătă, la Istanbul, și i-a acuzat pe israelieni de „crime de război”, transmite .

„Israel a comis în mod deschis crime de război de 22 de zile, dar liderii occidentali nu pot nici măcar să ceară Israelului o încetare a focului, darămite să reacționeze”, a declarat liderul turc în fața mulțimii prezente la manifestația de la Istanbul, acolo unde au fost fluturate și steaguri palestiniene.

„Vom spune lumii întregi că Israel este un criminal de război. Facem pregătiri în acest sens. Vom declara Israel drept criminal de război”, a adăugat Erdogan.

În discursul de o oră, el a afirmat din nou că Hamas nu este o organzație teroristă și că Israelul este ocupant.

Deși Turcia condamnase morțile civile pe care le-a provocat Hamas în masacrul comis în 7 octombrie în sudul Israelului, Erdogan a spus în această săptămână că membrii organizației palestiniene ar fi de fapt „ ”.

Spre deosebire de mulți dintre aliații săi din NATO, UE și câteva state din Golf, Turcia nu consideră . I-a găzduit pe membrii săi de multă vreme, susține soluția celor două state și s-a oferit să joace un rol în negocierile pentru eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas în asaltul din 7 octombrie.

Potrivit Nexta, Erdogan ar fi făcut la manifestația de sâmbătă și următoarea declarație: „Hei, Occidentule, fac apel la tine! Vrei un război între cruce și semilună? Atunci să ai în vedere că această națiune trăiește, această națiune este puternică. Ce am fost în Libia, ce am fost în Karabah, vom fi la fel în Orientul Mijlociu”.

▪️ Israel how did you end up here? How did you get here? You are an occupier. You are a faction, not a state. The West owes you, but Turkey does not owe…

