B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe

Flavia Codreanu
25 mart. 2026, 17:30
Spioni
Cuprins
  1. Cum funcționa tabăra de antrenament pe care Rusia a creat-o în Balcani
  2. Ce tactici de sabotaj foloseau  
  3. Cum au acționat până acum spionii

Rusia a creat o rețea secretă de tabere în Serbia și Bosnia-Herțegovina. Rețeaua antrena grupuri de tineri pentru a spiona sau sabota mai multe țări din Europa.

Cum funcționa tabăra de antrenament pe care Rusia a creat-o în Balcani

Conform unei anchete publicate de Politico, aceste centre de antrenament aveau ca scop să provoace revolte și să atace instituții publice.

Tinerii vorbitori de limbă rusă erau ademeniți în aceste locații cu promisiunea unor vacanțe gratuite în natură și a unor sume de bani de până la 500 de dolari. În realitate, aceștia treceau prin cursuri de luptă și tactici de gherilă urbană. Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mulți dintre cei instruiți acolo au fost deja trimiși în misiuni în Franța și Germania pentru a crea instabilitate. Daniela Misaile-Nikitin, șefa Ministerului de Interne din Moldova, a explicat exact ce se întâmpla cu acești recruți.

„Au fost recrutați, duși în tabere special organizate și au fost instruiți tactic, inclusiv despre cum să străpungă cordoanele forțelor de ordine”, a declarat Daniela Misaile-Nikitin pentru Politico.

Ce tactici de sabotaj foloseau  

În aceste centre, viitorii spioni învățau cum să piloteze drone și cum să folosească dispozitive de incendiare sau grenade fumigene. Instructorii proveneau din gruparea militară „Wagner”, iar antrenamentele practice aveau loc în orașe precum Banja Luka. Acolo, recruții învățau să repereze clădiri guvernamentale și puncte strategice din care să lanseze atacuri cu drone.

Moscova a pus în mișcare acest plan după ce mulți dintre diplomații săi au fost dați afară din Europa sub acuzația de spionaj. Astfel, prin aceste tabere, Kremlinul a încercat să își refacă rețeaua de influență și să blocheze aderarea la UE al unor state precum Republica Moldova.

Cum au acționat până acum spionii

Investigația arată că peste 80 de persoane au fost deja identificate ca făcând parte din această structură periculoasă. Unii dintre acești agenți au fost implicați în acțiuni menite să creeze tensiuni religioase și sociale în Paris. Aceștia desenau simboluri pe zidurile orașului. Deși rețeaua principală a fost desființată de serviciile secrete, procesele împotriva celor care au organizat aceste acțiuni sunt încă în desfășurare.

Unul dintre presupușii lideri ai acestui grup va ajunge joi, 26 martie, în fața judecătorilor, fiind acuzat de implicare directă în operațiunile de destabilizare.

Tags:
