Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi

Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi

Flavia Codreanu
17 feb. 2026, 10:53
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Importanța acestui zăcământ de litiu
  2. Ce provocări apar în  exploatarea metalului  
  3. Cum va arăta viitorul pieței globale

Litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari ar putea fi extras dintr-un crater uriaș aflat la granița dintre statele Oregon și Nevada. Geologii au descoperit un zăcământ imens sub un fost supervulcan numit McDermitt Caldera.

Estimările arată că acolo s-ar afla între 20 și 40 de milioane de tone de metal. Aceasta ar putea fi cea mai mare rezervă de litiu găsită vreodată în întreaga lume. Descoperirea este esențială pentru viitorul tehnologiei, deoarece litiul este folosit la bateriile mașinilor electrice și pentru telefoane mobile.

Importanța acestui zăcământ de litiu

Potrivit dcnews, această descoperire pune Statele Unite într-o poziție de lider pe piața resurselor naturale. Până acum, resurse atât de mari de metal alb erau greu de găsit pe teritoriul american. Valoarea estimată pentru zăcământ se bazează pe prețul actual de aproximativ 37.000 de dolari pe tonă. Dacă americanii încep exploatarea, prețul mondial ar putea să scadă din cauza ofertei mari. Totuși, cererea de litiu este în creștere rapidă la nivel global.

Cercetătorii spun că omenirea va avea nevoie de tot mai mult metal în următorii ani. Până în anul 2040, cererea de litiu ar putea fi de opt ori mai mare decât a fost în 2022. Pentru a face față nevoilor, lumea va avea nevoie de un milion de tone de metal în fiecare an. Din acest motiv, zona McDermitt Caldera a devenit brusc o zonă de interes strategic național pentru SUA.

Ce provocări apar în  exploatarea metalului  

Deși vestea este una spectaculoasă, scoaterea metalului din pământ nu va fi o misiune ușoară. Extracția litiului presupune procese industriale care pot afecta mediul înconjurător. Autoritățile americane trebuie să decidă cât de mult vor să sape în acest crater vulcanic antic

Locul unde a fost găsit acest litiu a fost folosit și în trecut. Acolo s-au exploatat deja resurse de mercur și uraniu. Faptul că zona are un istoric minier ar putea ajuta la demararea mai rapidă a lucrărilor.

Cum va arăta viitorul pieței globale

Dacă proiectul merge înainte, Statele Unite nu vor mai depinde de importurile din alte țări. În prezent, multe minerale rare vin din zone unde extracția este dificilă sau nesigură. Având propriul zăcământ colosal, industria americană de baterii va crește foarte mult. Aceasta înseamnă locuri de muncă noi și o economie mai puternică.

Experții ne reamintesc însă că valoarea de piață se schimbă mereu. Chiar dacă vorbim despre de 1,5 trilioane de dolari, profitul real va depinde de costurile de producție. De asemenea, dacă Statele Unite aduc prea mult litiu pe piață deodată, prețul va coborî.

