Lloyd Austin: Activitatea militară a Chinei în apropiere de Taiwan este provocatoare și destabilizatoare

Exercițiile militare efectuate de armata Chinei în apropierea Taiwanului sunt „provocatoare şi destabilizatoare”, a avertizat secretarul american al Apărării, Lloyd Austin.

„Observăm o presiune tot mai mare din partea Beijingului. Am asistat la o creştere continuă a activităţii militare provocatoare şi destabilizatoare în apropierea Taiwanului”, a declarat Lloyd Austin, citate de

Tensiunile dintre Washington și Beijing se intensifică în ceea ce privește Taiwanului democratic și auto-condus, pe care China îl consideră teritoriul său și a promis că îl va ocupa cu forța, dacă va fi necesar. După invazia Ucrainei de către Rusia, Washingtonul a acuzat Beijingul că oferă sprijin tacit Moscovei. China a cerut Rusiei să oprească acțiunea militară, dar a încetat să condamne concret acțiunile și a criticat în mod repetat donațiile de arme americane către Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării al Chinei a reiterat vineri afirmaţiile făcute de ministrul „Dacă cineva ar îndrăzni să separe Taiwanul de China, armata Chinei nu ar ezita niciun moment să declanşeze un război, oricare ar fi preţul”.

Lloyd Austin le cere chinezilor să oprească orice acţiune care ar putea duce la destabilizatoarea securității în zonă.

China consideră că această insulă cu 24 de milioane de locuitori este una dintre provinciile sale istorice, chiar dacă nu o controlează şi a crescut presiunea asupra Taipeiului în ultimii ani.

Anul trecut, Taiwanul a înregistrat 969 de incursiuni ale avioanelor de război chineze în ADIZ, potrivit AFP, mai mult decât dublul celor aproximativ 380 efectuate în 2020.

Dincolo de Taiwan, China și Statele Unite au fost blocate într-o serie de alte dispute.

Taiwanul se opune Chinei

Ministerul de Externe din Taiwan a denunțat pretențiile „absurde” ale Chinei privind suveranitatea și a mulțumit SUA pentru demonstrația de sprijin, scrie The Guardian.

„Taiwanul nu a fost niciodată sub jurisdicția guvernului chinez, iar poporul taiwanez nu va ceda în fața amenințărilor cu forța din partea guvernului chinez”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Joanne Ou.