Sectorul agricol european se confruntă cu o criză acută de personal, în special în rândul cultivatorilor de sparanghel din Germania și Polonia, care depind de forța de muncă sezonieră. Deși veniturile lunare pot depăși câteva mii de euro lunar, fermierii găsesc cu dificultate oameni dispuși să preia aceste sarcini fizice extrem de solicitante.

De ce lipsesc lucrătorii de pe marile plantații europene

Principala cauză a lipsei de lucrători este conflictul militar din Ucraina, regiune care furniza anterior cel mai mare contingent de culegători pentru fermele din Uniunea Europeană. În prezent, mulți bărbați ucraineni sunt mobilizați pe front, în timp ce alții au ales să se stabilească permanent în statele din vestul continentului. Situația devine critică pentru proprietarii de terenuri, deoarece lipsa forței de muncă pune în pericol recoltele de sparanghel alb, considerat o adevărată mândrie națională pentru germani

Presiunea constantă îi obligă pe unii producători să facă schimbări radicale în modul de gestionare a culturilor sau chiar să ia în calcul varianta abandonării acestei activități. Unii fermieri optează pentru cultivarea sparanghelului verde, acesta fiind mult mai simplu de recoltat manual, în timp ce alții se gândesc serios chiar să-și închidă definitiv plantațiile, relatează publicația poloneză .

Ce recompense financiare oferă acum angajatorii străini

Pentru a atrage personal, fermierii germani încep procesul de recrutare încă din decembrie, oferind câștiguri totale de aproximativ 9.200 de euro pentru o perioadă de trei luni. Potrivit unor anunțuri recente de angajare, cei mai eficienți muncitori pot obține între 16 și 22 euro net pe oră, atingând venituri de până la 4.700 de euro lunar, scrie Digi24.

Totuși, trebuie menționat că din aceste sume impresionante se scad cheltuielile aferente cazării, care în Germania este oferită de angajator contra unei taxe stabilite.

În Polonia, sistemul de remunerare este diferit, fiind bazat pe volumul de plante culese, ceea ce generează venituri lunare cuprinse între 1.200 și 1.600 de euro. Spre deosebire de ofertele din , angajatorii polonezi asigură de cele mai multe ori cazarea gratuită, încercând astfel să rămână competitivi pe o piață a muncii tot mai dificilă.

Cum se raportează românii la ofertele de muncă sezoniere

Interesul românilor pentru din străinătate a scăzut drastic, aceștia preferând acum domenii precum logistica sau turismul în detrimentul muncii istovitoare pe câmpurile din restul Europei.

Un sondaj recent arată că doar 6,3% dintre candidați au un plan stabilit pentru a pleca, în timp ce peste 60% refuză categoric ideea relocării externe. Această schimbare de optică este influențată și de contextul internațional nesigur, care îi determină pe mulți cetățeni să prioritizeze stabilitatea și confortul oferit de un job local.