Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, a respins invitația lui Putin în Rusia

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a refuzat vineri, 26 mai, o invitație la Sankt Petersburg, într-o convorbire telefonică cu omologul rus Vladimir Putin, după întâlnirea ratată cu Volodimir Zelenski în marja summitului G7 de la Hiroshima, relatează AFP.

„I-am mulţumit (lui Vladimir Putin) pentru invitaţia sa la Forumului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg” (SPIEF), prevăzut în perioada 14-17 iunie, şi i-am spus că nu mă pot duce în Rusia în acest moment”, a anunțat Luiz Inacio Lula da Silva, pe Twitter.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…

— Lula (@LulaOficial)