Măcel de Crăciun. Cel puțin 70 de morți în urma unui atac israelian într-o tabără de refugiați din Gaza (VIDEO)

O tabără pentru refugiați din Fâșia Gaza a fost care a ucis cel puțin 70 de persoane, au transmis oficialii palestinieni din domeniul sănătății.

Nici în ziua de Crăciun atacurile nu au încetat, ba dimpotrivă, cu câteva ore înainte de miezul nopții au început, informează

În tabăra Maghazi, sunt cel puțin 12 femei și șapte copii decedați. „Oricum, nu există niciun loc sigur în Gaza”, a spus un bărbat care și-a pierdut mai mulți membrii ai familiei.

Bilanțul deceselor este posibil să crească, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului palestinian al Sănătăţii, Ashraf al-Qidra.

„Ceea ce se întâmplă în tabăra Maghazi este un masacru care se comite într-o zonă rezidenţială aglomerată”, a transmis el.

BREAKING| The Gov’t Media Office: Israeli warplanes carried out over 50 strikes and brutal fire belts at Al Nuseirat, Al Bureij, and Al Maghazi refugee camps in central Gaza.

The Israeli military is committing massacres against civilians, mostly children and women, especially…

