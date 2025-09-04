B1 Inregistrari!
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 09:23
Nicusor Dan/Presidenct

Președintele Nicușor Dan va participa joi, 4 septembrie, începând cu ora 11:30, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Despre ce se va discuta
  • Ce este „Coaliția Voinței”

Ce s-a întâmplat

„Coaliţia Voinţei”, formată din 31 de țări, reunește astăzi liderii, la Paris, pentru a discuta cu Volodimir Zelenski despre situaţia din ţara sa.

La întâlnire va participa şi Nicuşor Dan, prin videoconferință. Preşedintele ucrainean a ajuns încă de aseară la Palatul Elysee unde a fost întâmpinat de Emmanuel Macron.

Despre ce se va discuta

În cea mai mare parte, discuțiile vor fi despre ajutorul oferit Ucrainei. La final, oficialii europeni îl vor suna pe Donald Trump.

„Toată munca îmi permite să vă spun că noi, europenii, suntem pregătiţi să oferim garanţii de securitate Ucrainei şi ucrainenilor, în ziua în care pacea va fi semnată, acesta a fost angajamentul pe care l-am luat la Washington”, a declarat Emmanuel Macron, conform Observator.

„Din păcate, până acum, nu am văzut niciun semn din partea Rusiei că vrea să pună capăt războiului”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ce este „Coaliția Voinței”

„Coaliţia Voinţei” este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse. Aceasta este condusă de Regatul Unit şi Franţa, conform Adevărul.

Iniţiativa a fost anunţată la data de 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul „Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul acestei iniţiative este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie 2025.

