Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”

Președintele României, , a anunțat în cadrul unui interviu pentru că România nu va trimite trupe de pace în , ci doar “vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”.

Va trimite România trupe de pace în Ucraina? Răspunsul lui Nicușor Dan

“26 de state au anunțat că vor trimite trupe de pace în Ucraina. Ce face România?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

“A fost o consultare cu partidele când nu eram președinte. Multe din țările din proximatitatea Rusiei au aceeași decizie ca noi, ca să nu trimitem trupe în Ucraina. În schimb, vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii. Dar trebuie să ajungem la pace sau încetarea focului. Un lucru important este că au fost mai multe săptămâni la nivelul miniștrilor apării și de externe în care fiecare țară a spus cu ce poate contribui la garanțiile de securitate. Avem exprimată intenția SUA de a contribui. Mi-aș dori foarte mult ca SUA să fie implicate în special pe partea de sancțiuni pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum.”, a declarat președintele.