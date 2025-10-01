B1 Inregistrari!
Macron este sceptic în privința „zidului de drone" propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe"

Macron este sceptic în privința „zidului de drone” propus de Ursula von der Leyen: „Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”

01 oct. 2025, 17:54
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa Foto: Hepta - Alexey Vitvitsky
Cuprins
  1. Ce este „zidul de drone”
  2. Cum a comentat Emmanuel Macron ideea Ursulei von der Leyen
  3. De ce a fost readus în discuție „zidul de dronelor”
  4. Cum se raportează alți lideri europeni la ideea „zidului de drone”

În cursul lunii trecute, Ursula von der Leyen a propus crearea unui „zid de drone”, menit să apere Europa și țările de pe flancul estic de acțiunile rusești. Ideea a fost primită cu scepticism de Franța și Germania, ceea ce dă startul undei dezbateri între țările mai îndepărtate de granițele cu Rusia și Ucraina și statele cele din „prima linie”.

Ce este „zidul de drone”

Contrar denumirii, nu este vorba de un zid fizic, ci de un scut digital. Mai exact, o rețea de supraveghere și apărare antidrone de ultimă generație, care include senzori radar și optici distribuiți pe sute de kilometri, sisteme de bruiaj și război electronic, inteligență artificială pentru identificarea rapidă a vehiculelor aerian fără pilot și rețele comune de comandă și control între statele participante, relatează Mediafax.

Cum a comentat Emmanuel Macron ideea Ursulei von der Leyen

Întrebat despre ideea președintei Comisiei Europene de a împiedica pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul țărilor europene, Emmanuel Macron s-a arătat recicent.

„Sunt precaut în privința acestor termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”, a declarat Emmanuel Macron, miercuri, înainte de o întâlnire cu liderii UE la Copenhaga. Președintele francez a precizat faptul că are priorități mai urgente când vine vorba despre apărare.

„În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să putem descuraja cu capacități europene de foc la distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare antiaeriană și anti-dronă”, a adăugat liderul de la Palatul Elysee, citat de Politico.

Macron este de părere că europenii ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea în comun a sistemelor de avertizare timpurie, achiziția de capacități locale de „descurajare” cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete balistice, și mai multe sisteme de apărare aeriană.

Președintele francez a menționat, de asemenea, și că descurajarea nucleară joacă un rol important. Nu înseamnă că dronele nu sunt importante, a adăugat Macron. „Avansăm într-un ritm accelerat pentru a avea capabilități de drone și contra-drone”, a adăugat liderul de la Palatul Elysee.

De ce a fost readus în discuție „zidul de dronelor”

În ultimele săptămâni, dronele au încălcat spațiul aerian polonez, românesc, danez și norvegian, Europa dând vina pe Rusia în multe dintre cazuri. Aceste incidente au readus în discuție așa-numitul „zid de drone”, o inițiativă lansată pentru prima dată de țările din estul Europei, anul trecut, și susținută de von der Leyen în discursul său despre starea Uniunii Europene, care a avut loc luna trecută.

Cum se raportează alți lideri europeni la ideea „zidului de drone”

La începutul acestei săptămâni, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că există priorități mai urgente. „Apărarea cu drone, desigur, dar nu printr-un zid de drone”, a declarat oficialul.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, este de părere că nu ar trebui ignorată nici siguranța flancului sudic al Europei, un mesaj reiterat și de omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis.

„Orice proiect comun de apărare europeană privind Europa nu se poate limita la granițele estice ale continentului”, a declarat el.

Între timp, prim-ministrul leton, Evika Siliņa, și președintele lituanian, Gitanas Nausėda, au lăudat ideea „zidului de drone”, unul dintre cele patru proiecte de apărare ale Uniunii Europene care urmează să fie dezbătute în timpul reuniunii Consiliului European, la Copenhaga.

Dezbaterea despre acest proiect subliniază, încă o dată, rolul important pe care îl joacă poziția geografică în dezacordurile care se nasc între liderii europeni, cu privire la cea mai bună modalitate de a proteja continentul de amenințările externe, inclusiv de Rusia.

