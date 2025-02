MAE îi răspunde lui Elon Musk pe X, după declarațiile despre Călin Georgescu: „Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege”

MAE a reacționat joi în urma valului de mesaje distribuite de Elon Musk pe platforma X cu privire la audierea lui Călin Georgescu în dosarul în care ste cercetat penal pentru instigare la acțiuni împoriva ordinii constituționale.

Potrivit MAE, Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege, iar în acest domeniu nu trebuie să existe presiuni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a transmis un mesaj ca răspuns la postarea de miercuri a lui Elon Musk, care a spus că ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu și ducerea sa la audieri a fost „o mizerie”.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up.

