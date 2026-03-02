B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit. Imagini cu momentul impactului devastator (VIDEO)

Ana Maria
02 mart. 2026, 11:08
Sursa foto: captură video Twitter / @JeremyCorbell
Cuprins
  1. Cum au fost surprinse prăbușirile
  2. Avioane militare americane prăbușite în Kuweit. Ce tip de avioane sunt implicate
  3. Avioane militare americane prăbușite în Kuweit. Ce spun autoritățile și sursele regionale
  4. Războiul cu Iranul se extinde. Unde au fost auzite explozii

Mai multe avioane militare americane s-au prăbușit în Kuweit, anunță CNN, care a citat Ministerul Apărării din această țară din Peninsula Arabică. Oficialii au precizat că toate echipajele implicate au reușit să se catapulteze în siguranță.

Ministerul nu a oferit încă detalii despre motivele prăbușirilor, dar evenimentele au survenit într-o perioadă cu atacuri intense ale Iranului asupra Kuweitului.

Cum au fost surprinse prăbușirile

Un videoclip verificat de CNN, geolocalizat în apropierea orașului Al Jahra, arată momentul în care un pilot, după ce s-a parașutat, este recuperat și urcat într-un automobil.

Pe rețelele sociale circulă și o altă filmare cu un avion de vânătoare care cade aproape de o bază americană. CNN a confirmat și geolocalizarea acestei înregistrări.

Avioane militare americane prăbușite în Kuweit. Ce tip de avioane sunt implicate

Avionul de luptă cu două motoare din videoclip este, cel mai probabil, un F-15E, potrivit analizei realizate de CNN. Motivul exact al prăbușirii nu a fost stabilit imediat.

Avioane militare americane prăbușite în Kuweit. Ce spun autoritățile și sursele regionale

CNN a contactat CENTCOM și Ministerul Afacerilor Externe din Kuweit pentru comentarii oficiale.

Informațiile neconfirmate oficial sugerează că incidentul ar fi putut fi cauzat de un „friendly fire”, adică foc accidental tras de forțele aliate americane asupra propriilor aeronave.

Alte surse din regiune indică faptul că un posibil atac cu drone ar fi putut provoca confuzia, însă autoritățile nu au confirmat imediat aceste date.

Războiul cu Iranul se extinde. Unde au fost auzite explozii

Înaltul oficial iranian a declarat că Teheranul „nu va negocia” cu SUA. Explozii au fost auzite în orașe din Golf, inclusiv Dubai, Abu Dhabi și Doha, în timp ce Israelul și Hezbollah fac schimb de lovituri pe măsură ce conflictul se extinde.

 Președintele Donald Trump a recunoscut că ar putea exista mai multe victime din SUA după ce trei militari americani au fost uciși în Kuweit.

Războiul a perturbat transportul aerian, a afectat statele din Golf prietene cu SUA, considerate de obicei sigure, și a împiedicat fluxul de petrol. Țările care doresc să-și evacueze cetățenii se confruntă, de asemenea, cu provocări majore.

