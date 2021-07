Mai multe rachete au aterizat lângă palatul prezidențial afgan din Kabul. Atacul conincide cu ofensiva declanșată de talibani pe fondul retragerii aliate din Afganistan (VIDEO)

Mai multe rachete au aterizat lângă reședința prezidențială afgană din Kabul, în timpul rugăciunilor pentru festivalul musulman Eid al-Adha. Deocamdată, nu au fost raportate victime și atacul nu a fost revendicat de nimeni, transmite Al Jazeera.

Președintele Ashraf Ghani a mers mai departe cu ceremonia, în ciuda multiplelor explozii din zonă, arată imaginile difuzate de televiziuni.

Rachetele, lansate marți dimineață, s-au auzit puternic în zona care găzduiește palatul prezidențial și o serie de ambasade, printre care și misiunea diplomatică americană.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM

— TOLOnews (@TOLOnews) July 20, 2021