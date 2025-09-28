B1 Inregistrari!
Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor" că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă "carusel"

Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”

George Lupu
28 sept. 2025, 16:50
Maia Sandu acuză gruparea criminală Șor că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
Sursa Foto: Facebook/ Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avertizat duminică într-o postare pe pagina sa de Facebook că se încearcă o fraudare masivă a votului în mai multe secții, prin așa numita metodă “carusel”. Acest tip de fraudă electorală se referă la scoaterea buletinelor de vot neștampilate din secția de votare, pentru ca ulterior să fie introduse cu ștampila pusă.

Ce acuzații a lansat Maia Sandu

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării, evident, contra bani.

Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdător până în poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa zisul ”carusel”, când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețea Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare.

În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova”.

Cum încearcă gruparea Șor să împiedice votul

Maia Sandu a acuzat totodată ”gruparea criminală Șor” că încearcă să blocheze procesul de vot din Republica Moldova:

“Mergeți la vot în Franța, în Spania, în Irlanda, în România, în toate țările în care vă găsiți astăzi, acasă și peste hotare, mergeți la vot acum, pentru că o să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21.

Moldova este țara noastă nu a grupării criminale Șor, haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a transmis Maia Sandu.

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Au fost vizate de incidente inclusiv secții de votare din Roma și Genova din Italia, București în România, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.

