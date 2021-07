Maia Sandu: „Avem ocazia să construim un parteneriat puternic şi reciproc avantajos, bazat pe dialog sincer între Republica Moldova şi România”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, după întâlnirea la Chișinău cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, că există o colaborare foarte bună între Republica Moldova și România și că există premizele pentru un parteneriat puternic şi reciproc avantajos.

„Sunt bucuroasă să spun că astăzi avem o colaborare foarte bună între Republica Moldova şi România şi apreciez foarte mult deschiderea autorităţilor de la Bucureşti, deschiderea domnului preşedinte Klaus Iohannis sau a domnului prim-ministru Cîţu, a dumneavoastră şi a altor reprezentanţi ai Guvernului de la Bucureşti pentru a aprofunda şi a consolida această relaţie.

Avem ocazia să construim un parteneriat puternic şi reciproc avantajos, bazat pe dialog sincer între Republica Moldova şi România, un parteneriat care va oferi soluţii pentru problemele cetăţenilor noştri, un parteneriat care va deschide oportunităţi pentru dezvoltare şi un parteneriat care ne va apropia şi mai mult”, a spus Maia Sandu.

Ea a mulțumit statului român pentru sprijinul semnificatul oferit, în special în perioada pandemiei de COVID-19. În Moldova a mai ajuns vineri un lot de 100.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech:

„Am avut o discuţie bună despre rezultatele alegerilor parlamentare anticipate şi despre acţiunile planificate pe agenda bilaterală dintre Chişinău şi Bucureşti. I-am mulţumit şi cu această ocazie domnului ministru pentru sprijinul semnificativ pe care l-a primit Republica Moldova de-a lungul timpului din partea României şi, în special, pentru ajutoarele pe care le-am primit în această perioadă complicată, generată de criza pandemică.

Am primit echipamente de protecţie, am primit ajutor pentru sistemul medical şi, mai ales, am primit donaţii semnificative de vaccin, donaţii care ne-au ajutat să salvăm sănătatea şi chiar vieţile cetăţenilor Republicii Moldova. Mulţumesc frumos şi domnului preşedinte Klaus Iohannis pentru această asistenţă extrem de preţioasă pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Astăzi în Moldova va mai ajunge un lot de 100.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech şi cu această donaţie trecem de cifra de peste jumătate de milion de vaccinuri care vin din România. România este cel mai mare donator de vaccin pentru Republica Moldova”, a afirmat Maia Sandu.