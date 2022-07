Mama Lizei, fetița care a murit în atacul de la Vinița, a aflat de moartea fiicei sale. Copila a fost condusă pe ultimul drum / Propaganda rusă, încă o reacție cinică (VIDEO)

Mama cu sindrom Down care a fost ucisă de ruși în bombardamentul din Vinița, a aflat de moartea fiicei ei. Duminică, fetița a fost condusă pe ultimul drum de rude și prieteni.

Datele procuraturii generale din Kiev arată că peste 350 de copii ucraineni au fost uciși de trupele ruse, dar numărul real e mult mai mare. Între timp, propaganda rusă vede ea însăși propagandă peste tot. Și dă vina pe ucraineni.

Mama Lizei e internată în stare gravă la spital, ea pierzându-și un picior în urma atacului rusesc de joi. Până acum, medicii nu i-au spus că fiica ei a murit deoarece se temeau ca durerea să n-o ucidă. Femeia tot a insistat să afle ce s-a întâmplat cu fetița ei, așa că doctorii i-au povestit până la urmă. Mama e acum sfâșiată de durere.

Între timp, rude și prieteni au condus-o pe copilă pe ultimul drum. Sicriul ei a fost umplut de flori și jucării, aduse de cei care au vrut să-i spună „adio”.

In today, the funeral of 4-year-old Lisa, who died from a missile attack by the invaders, is being held.

În au murit 24 de persoane, inclusiv doi băieți de 7 şi de 8 ani şi Lisa, de 4 ani. Alte peste 200 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Între timp, oficialii și propagandiștii ruși insistă că trupele lor nu atacă ținte civile, ci doar militare.

Televiziunea de stat rusă susține că orice acuzație că rușii atacă ținte civile e doar „propagandă ucraineană”.

Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, era folosită de oficiali militari ucraineni pentru a se întâlni cu furnizori de arme străini.

Russia’s strike that killed civilians—including children—in is covered on state TV with cold indifference. State TV host dismisses Kyiv’s allegations, boasting about the successful „calibration” of the meeting of Ukrainian military officials with foreign arms suppliers.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)