Marco Rubio susține că nu sunt motive să conteste raportul întocmit de experții mai multor state occidentale care au stabilit că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit. El spune că această chestiune este foarte serioasă.

Marco Rubio nu contestă otrăvirea lui Navalnîi

a fost chestionat pe acest subiect în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Bratislava, în Slovacia. Marco Rubio a declarat că Washingtonul că nu are motive să pună la îndoială concluziile experților occidentali. Raportul cu privire la otrăvirea lui a fost asumat de reprezentanții guvernelor a cinci țări europene.

„Nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială, nu-l contestăm şi nu intrăm în conflict cu aceste ţări pe acest subiect”, a spus Rubio.

Potrivit documentului, disidentul rus a fost otrăvit cu o toxină rară, extrasă de la o specie de broască sud-americană. Navalnîi a fost ucis în timp ce se afla în detenţie într-o închisoare rusească, transmite AFP. Disidentul rus, un critic foarte vocal al lui Vladimir Putin a murit într-o închisoare din gulagul siberian pe 16 februarie 2024. El executa o sentinţă de 19 ani de detenţie.

„Aceasta este o chestiune foarte serioasă”, a mai spus Rubio adăugând că, deşi Statele Unite nu au contribuit la raport, „aceasta nu înseamnă că nu suntem de acord cu rezultatul”.

Acuzații la adresa regimului Putin

Cinci ţări europene, respectiv Regatul Unit, Franţa, Germania, Olanda şi Suedia, au dat publicității un raport referitor la moartea disidentului rus. La acest document a făcut referire și Marco Rubio. Potrivit experților, Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină mortală, epibatidină, prezentă în pielea unei specii de broască ecuadoriană. Toxina a fost identificată, prin analize de laborator efectuate asupra probelor prelevate din corpul activistului.

Șefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, a declarat că guvernul de la Londra examinează noi sancţiuni împotriva regimului condus de Vladimir Putin.

Navalnîi, despre care Kremlinul afirmă că lucra pentru CIA, l-a acuzat pe Putin că a ordonat FSB-ului să-l otrăvească în august 2020. Atunci a fost vorba despre o altă toxină, Noviciok. Disidentul a fost transferat la un spital în Germania unde a fost tratat. Ulterior, a revenit la Moscova, în ianuarie 2021, la presiunile regimului, și a fost arestat.

Activistul rus a denunţat drept persecuții politice, numeroasele acțiuni în instanță care i-au fost deschise. El a declarat că acestea reprezintă o formă de pedeapsă prin care vrea să închidă gura opoziției. Aleksei Navalnîi a fost condamnat și închis în gulagul siberian, deși se confrunta cu numeroase probleme de sănătate. Moartea sa a survenit rapid, la câteva luni după încarcerare.

Un raport stânjenitor pentru Marco Rubio

Pentru , din care face parte și Marco Rubio, noul raport este foarte stânjenitor. În condițiile în care Donald Trump este interesat de o apropiere de regimul lui Vladimir Putin, noile dezvăluiri nu sunt tocmai confortabile.

Încă de la preluarea mandatului șeful de la Casa Albă a insistat pentru încheierea unei păci, în Ucraina, care să-l avantajeze pe Putin. Mai mult, conform unor dezvăluiri, în spatele insistențelor sale, pe lângă Kiev, de a accepta condițiile Moscovei, echivalente cu o capitulare se află acorduri economice de miliarde de dolari de care ar beneficia familia sa și partenerii săi de afaceri.

De altfel, din partea SUA, discuțiile sunt purtate de ginerele său, Jared Kushner, și partenerul său de afaceri Steve Witkoff.