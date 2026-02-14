La Conferința de Securitate de la München, dezbaterile dintre liderii europeni și americani se concentrează pe viitorul relației transatlantice, securitatea continentală și războiul din Ucraina. Discursul secretarului de stat american Marco Rubio este privit ca un posibil indicator al direcției Washingtonului față de Europa.

Ce mesaj transmite Washingtonul despre alianța transatlantică

În intervenția sa, a subliniat continuitatea legăturii dintre Statele Unite și Europa, evocând „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”. Oficialul american a încercat să reasigure liderii europeni că administrația de la Washington rămâne atașată alianței, chiar într-un context geopolitic tensionat.

Rubio a recunoscut diferențele de ton dintre cele două părți, explicând că „noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și urgenti în sfaturile noastre… Motivul, prieteni, este pentru că ne pasă profund”. El a insistat că preocuparea Statelor Unite derivă dintr-o conexiune care depășește dimensiunea economică sau militară.

De ce insistă SUA asupra unei Europe puternice

Secretarul de stat a declarat că Washingtonul își dorește o Europă solidă și stabilă, deoarece „știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru noastră națională”. În acest context, el a prezentat Europa ca un spațiu definitoriu pentru civilizația occidentală și valorile comune.

Pentru a susține această idee, Rubio a enumerat repere culturale și istorice majore, de la Mozart și Beethoven până la Dante, Shakespeare sau Michelangelo. El a adăugat că „ele mărturisesc nu doar măreția trecutului nostru sau credința în Dumnezeu care a inspirat aceste minuni, ci prefigurează minunile care ne așteaptă în viitor”.

Ce critici aduce Rubio politicilor comune postbelice

În discursul său, Marco Rubio a vorbit despre erori făcute „împreună” de Europa și Statele Unite în perioada postbelică. El a afirmat că „în această iluzie, am îmbrățișat o viziune dogmatică a comerțului liber și neîngrădit”, în timp ce locuri de muncă și control strategic au fost transferate către rivali.

De asemenea, Rubio a criticat politicile de mediu, susținând că acestea au fost adoptate „pentru a potoli un cult climatic” și că „ne-au sărăcit poporul”. În același registru, el a avertizat că „în căutarea unei lumi fără granițe, ne-am deschis ușile către un val fără precedent de migrație în masă”.

Cum descrie Rubio viitorul cooperării dintre SUA și Europa

În pofida tensiunilor recente, Rubio a subliniat ideea de unitate strategică, afirmând că Statele Unite și Europa „aparțin împreună”. El a mai spus: „Deși suntem pregătiți, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri, este preferința noastră și speranța noastră să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri de aici, din Europa”.

Conferința de la continuă până duminică, cu discuții despre NATO, relațiile diplomatice și perspectivele unui acord de pace în Ucraina. Discursurile liderilor europeni și americani reflectă o perioadă de reevaluare profundă a priorităților comune, relatează stiripesurse.ro.