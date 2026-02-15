Tensiunile diplomatice dintre Rusia și statele occidentale s-au reaprins după apariția unor acuzații privind moartea lui Alexei Navalnîi. Declarațiile contradictorii și schimbul dur de replici arată cât de sensibil rămâne acest subiect pe scena internațională.

Cum răspunde Moscova acuzațiilor legate de Navalnîi

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, , a respins ferm ipoteza otrăvirii în detenție, calificând informațiile drept o construcție propagandistică occidentală. Oficialul rus a transmis că autoritățile de la Moscova nu vor comenta până la publicarea datelor concrete.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova. Ea a adăugat că „Până atunci, toate aceste afirmaţii nu sunt decât propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”.

De ce leagă Rusia momentul acuzațiilor de alte anchete

Zaharova a pus sub semnul întrebării sincronizarea apariției acestor informații, sugerând o strategie de deturnare a atenției publice. În opinia sa, acuzațiile ar fi apărut într-un context sensibil pentru statele occidentale.

”Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul de a produce rezultate, dintr-o dată otrăvirea lui este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal. Acest tipar continuă fără încetare”, a spus ea.

Ce susțin Marea Britanie și aliații săi

În paralel, Ministerul de Externe al Regatului Unit a anunțat că fostul lider al opoziției, Alexei Navalnîi, ar fi fost otrăvit cu o toxină mortală derivată dintr-o specie de broaște din Ecuador. Autoritățile britanice afirmă că responsabilitatea ar aparține statului rus, relatează Sky News şi .

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a declarat guvernul .

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit pe 16 februarie 2024 într-o închisoare din Cercul Polar Arctic. Dispariția sa a lăsat opoziția rusă fără cea mai vizibilă și influentă figură politică, scrie Adevărul.