Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament

Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 13:35
Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
Parlamentul britanic Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Parlamentul britanic pune capăt unor privilegii
  2. Cum va arăta noul sistem politic

Parlamentul britanic a adoptat legislaţia care permite eliminarea unui privilegiu care datează de secole. Este vorba despre eliminarea locurilor ereditare în Camera Lorzilor alocate aristocraților – pairi.

Parlamentul britanic pune capăt unor privilegii

Guvernul Regatului Unit consideră că locul în Camera Lorzilor, camera superioară a legislativului nu trebuie asigurat nimănui din naştere. În aceste condiții, Parlamentul britanic a adoptat legislaţia pentru eliminarea locurilor ereditare. Astfel, s-a pus capăt unei tradiţii vechi de secole, cea a sistemului de locuri pentru pairi, moștenite ereditar, transmite Reuters.

Camera Lorzilor a votat marţi seara pentru Legea Pairilor Ereditari, încheind reforma care a fost demarată în urmă cu peste 25 de ani. Eliminarea locurilor ereditare a fost una dintre promisiunile guvernului laburist, condus de premierul Keir Starmer, menită să ducă la modernizarea sistemului politic.

Angela Smith, baroneasă de Basildon, lidera Camerei Lorzilor a declarat că acest for a jucat un rol vital în parlament, dar nimeni nu trebuie să beneficieze de un loc parlamentar doar în baza unui titlu moştenit. Ea a adăugat că adoptarea acestor reglementări reprezintă un pas către reformarea Camerei Lorzilor. Totodată, a anunțat că vor urma şi alte schimbări, inclusiv în privinţa cerinţelor de participare la lucrări şi a pensionării membrilor.

Un număr de 92 de pairi au locuri ereditare în Camera Lorzilor, număr considerat un compromis temporar. Anterior, 600 asemenea parlamentari au fost eliminați în 1999, în timpul guvernului Tony Blair. Acesta caracteriza sistemul ereditar drept un anacronism.

Cum va arăta noul sistem politic

În noul sistem politic, în parlamentul britanic, vor mai păstra titlurile pe viață un număr de 15 pairi ereditari conservatori. Numele acestora va fi stabilit de partid.

Camera Lorzilor are în prezent circa 800 de membri. Majoritatea sunt desemnați pe viaţă de prim-ministru la recomandarea partidelor politice sau a unei comisii independente. Mai au locuri asigurate episcopii Bisericii Anglicane, iar până acum existau şi locuri moştenite.

Criticii acestui sistem au cerut de multă vreme reformarea procedurilor de numiri. Aceștia au arătat că, astfel, a fost promovat clientelismul și s-a creat cea mai mare cameră parlamentară superioară din lume. Camera Lorzilor are mai mulți membri decât Camera Comunelor, care are 650 de membri aleşi prin votul cetăţenilor.

Camera Lorzilor poate aduce amendamente la legi, dar nu le poate bloca, iar modificările aduse pot fi anulate de camera inferioară.

