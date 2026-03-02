Președintele , Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de premierul britanic Keir Starmer după ce Londra a refuzat inițial să permită utilizarea bazei aeriene de pe insula Diego Garcia pentru lovituri americane asupra Iranului. Ulterior, guvernul britanic a acceptat folosirea bazelor sale, însă doar pentru acțiuni cu caracter defensiv.

Disputa privind utilizarea bazei din Oceanul Indian

Baza militară de pe Diego Garcia, teritoriu britanic din Oceanul Indian, are o importanță strategică majoră pentru operațiunile militare occidentale. Potrivit informațiilor citate de Agerpres, Marea Britanie a refuzat inițial solicitarea Statele Unite de a lansa lovituri aeriene asupra Iranului de pe bazele sale, scrie Adevărul.

Duminică seara, însă, premierul Keir Starmer a anunțat că acceptă folosirea facilităților britanice pentru „lovituri defensive” împotriva unor ținte iraniene.

„Singura modalitate de a opri amenințarea este distrugerea rachetelor la sursă”, a declarat liderul britanic, subliniind că decizia a fost luată pentru a răspunde unei solicitări „specifice și limitate de apărare”.

Trump: „I-a luat prea mult să se răzgândească”

Președintele Donald Trump a criticat public ezitarea Londrei, afirmând pentru publicația The Telegraph că „așa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între țările noastre”.

Trump a sugerat că Starmer a fost preocupat de aspectele juridice ale operațiunii, considerând că decizia a venit prea târziu.

Londra, implicare strict defensivă

Premierul britanic a insistat că Regatul Unit nu a participat la atacurile inițiale conduse de SUA și Israel împotriva Iranului și că nu va lua parte la acțiuni ofensive în afara cadrului apărării colective.

El a justificat acordul pentru utilizarea bazelor, inclusiv RAF Fairford și Diego Garcia, prin necesitatea protejării aliaților din Golf și a peste 200.000 de cetățeni britanici aflați în regiune.

Escaladarea conflictului

După loviturile lansate de Washington și Tel Aviv asupra unor obiective militare iraniene, Teheranul a răspuns cu rachete și drone îndreptate împotriva bazelor americane și a unor state din Golf, amplificând tensiunile regionale.