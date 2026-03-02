B1 Inregistrari!
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit" de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia

Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia

Selen Osmanoglu
02 mart. 2026, 14:54
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia
Sursa Foto: Hepta - Zuma Press / Mykhaylo Palinchak
Cuprins
  1. Disputa privind utilizarea bazei din Oceanul Indian
  2. Trump: „I-a luat prea mult să se răzgândească”
  3. Londra, implicare strict defensivă
  4. Escaladarea conflictului

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte dezamăgit” de premierul britanic Keir Starmer după ce Londra a refuzat inițial să permită utilizarea bazei aeriene de pe insula Diego Garcia pentru lovituri americane asupra Iranului. Ulterior, guvernul britanic a acceptat folosirea bazelor sale, însă doar pentru acțiuni cu caracter defensiv.

Disputa privind utilizarea bazei din Oceanul Indian

Baza militară de pe Diego Garcia, teritoriu britanic din Oceanul Indian, are o importanță strategică majoră pentru operațiunile militare occidentale. Potrivit informațiilor citate de Agerpres, Marea Britanie a refuzat inițial solicitarea Statele Unite de a lansa lovituri aeriene asupra Iranului de pe bazele sale, scrie Adevărul.

Duminică seara, însă, premierul Keir Starmer a anunțat că acceptă folosirea facilităților britanice pentru „lovituri defensive” împotriva unor ținte iraniene.

„Singura modalitate de a opri amenințarea este distrugerea rachetelor la sursă”, a declarat liderul britanic, subliniind că decizia a fost luată pentru a răspunde unei solicitări „specifice și limitate de apărare”.

Trump: „I-a luat prea mult să se răzgândească”

Președintele Donald Trump a criticat public ezitarea Londrei, afirmând pentru publicația The Telegraph că „așa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între țările noastre”.

Trump a sugerat că Starmer a fost preocupat de aspectele juridice ale operațiunii, considerând că decizia a venit prea târziu.

Londra, implicare strict defensivă

Premierul britanic a insistat că Regatul Unit nu a participat la atacurile inițiale conduse de SUA și Israel împotriva Iranului și că nu va lua parte la acțiuni ofensive în afara cadrului apărării colective.

El a justificat acordul pentru utilizarea bazelor, inclusiv RAF Fairford și Diego Garcia, prin necesitatea protejării aliaților din Golf și a peste 200.000 de cetățeni britanici aflați în regiune.

Escaladarea conflictului

După loviturile lansate de Washington și Tel Aviv asupra unor obiective militare iraniene, Teheranul a răspuns cu rachete și drone îndreptate împotriva bazelor americane și a unor state din Golf, amplificând tensiunile regionale.

