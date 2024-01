Marea Britanie se confrunta cu perturbări majore în urma trecerii furtunii Henk: Un mort, inundații și probleme în transporturi (VIDEO)

Trecerea furtunii Henk, care a lovit în plin Regatul Unit, a provocat miercuri, 3 ianuarie, sute de , probleme în transporturi şi pene de curent, iar autoritățile au anunțat decesul unui şofer, informează .

Pe Insula Wight, acolo unde vântul a atins viteza de 150 kilometri pe oră, au fost înregistrate marți cele mai puternice rafale.

În această dimineață în Anglia şi erau în vigoare peste 300 de avertismente de inundaţii.

De asemenea, poliția a transmis că un bărbat și-a pierdut viața după ce vântul puternic a doborât un copac peste maşina acestuia în Gloucestershire.

În jur de 10.000 de clienţi au rămas fără energie electrică, după ce pentru aproximativ 125.000 funcţionarea reţelei a fost restabilită, a precizat Energy Networks Association, care reuneşte date de la toţi furnizorii de electricitate.

„În condiţiile în care se aşteaptă ploi suplimentare în multe zone pe parcursul zilei, este posibil ca timp de mai multe ore”, a transmis National Highways, care gestionează autostrăzile.

Totodată, Agenţia de Mediu a emis 333 de avertizări de inundaţii în toată Anglia, inclusiv o avertizare severă pentru râul Nene, în Billing, la est de Northampton.

River Great Ouse has burst its banks and flooded in St Neots, Cambridgeshire in the wake of Storm Henk 🌊

— James Beech (@jwgbeech)