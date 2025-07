Mark Rutte, despre Lavrov: E ministru de când s-a născut Hristos și până acum n-a zis nimic util. Să nu-i dăm așa mare importanță (VIDEO)

Mark Rutte, secretarul general al NATO, l-a luat peste picior pe Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, spunând că e ministru „de când s-a născut Iisus Hristos” și până acum n-a zis nimic interesant.

Schimbul de replici a început cu Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, care a declarat că între Rusia şi Occident ar putea grăbi prăbuşirea regimului Putin, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică.

Întrebat în legătură cu această declarație, Serghei Lavrov a spus că mai degrabă cursa înarmării va duce la colapsul NATO.

Într-un interviu pentru Fox News, întrebat despre poziția lui Lavrov, Mark Rutte a spus că ministrului rus de Externe n-ar trebui să i se dea o așa mare importanță.

NATO Secretary General Mark Rutte:

„Lavrov is the foreign minister of Russia, I think, since the birth of Jesus Christ. And since then, nothing, anything useful came out of his mouth. So let’s not pay too much attention to Mr. Lavrov.”

