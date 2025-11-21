B1 Inregistrari!
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante

Ana Maria
21 nov. 2025, 14:53
Țara cu care MBDA a semnat primul contract de export pentru SKY WARDEN, sistemul său anti-dronă premiat la nivel european. De ce este considerat unul dintre cele mai performante
Sursa foto: SKY WARDEN - Foto: X/ @MBDA
Cuprins
  1. De ce este SKY WARDEN considerat unul dintre cele mai performante sisteme anti-dronă
  2. Ce tipuri de arme și senzori poate utiliza SKY WARDEN
  3. Poate fi SKY WARDEN adaptat și extins în timp?

Compania europeană MBDA face un pas strategic important pe piața globală de apărare, după ce a semnat primul contract de export pentru sistemul anti-dronă SKY WARDEN cu o țară din Orientul Mijlociu. Soluția, deja premiată de Frontex, este considerată una dintre cele mai avansate capabilități de contracarare a dronelor disponibile în prezent pe piață.

„Semnarea acestui contract de export marchează un pas crucial în angajamentul nostru de a asigura securitatea și suveranitatea partenerilor noștri din întreaga lume. SKY WARDEN oferă un răspuns inovator și cuprinzător la provocările reprezentate de amenințările aeriene. Acest sistem unic de luptă cu dronele combină tehnologie de ultimă generație, flexibilitate fără precedent și o capacitate în continuă evoluție. Cu SKY WARDEN, oferim clienților noștri o protecție robustă și adaptabilă împotriva tuturor amenințărilor UAV, astăzi și mâine.”, a declarat Lorenzo Mariani, Director Executiv de Vânzări și Dezvoltare Comercială al MBDA.

De ce este SKY WARDEN considerat unul dintre cele mai performante sisteme anti-dronă

SKY WARDEN a primit Premiul Frontex C-UAS 2025 și a fost desemnat „cel mai bun sistem pentru protejarea frontierelor UE”. Sistemul acoperă o gamă completă de amenințări aeriene, de la micro-drone până la drone tactice, pe o distanță de până la 8 kilometri.

Acesta folosește un centru de comandă și control (C2) multi-senzor și multi-efector, bazat pe inteligență artificială, capabil să detecteze, identifice și clasifice dronele inamice cu o precizie ridicată.

Ce tipuri de arme și senzori poate utiliza SKY WARDEN

Sistemul integrează mai multe tipuri de efectori complementari, printre care:

  • laserul CILAS HELMA-P,

  • bruiaje omnidirecționale,

  • interceptoarele de drone MBDA HTK (Hit-to-Kill),

  • racheta MISTRAL 3, care are o rată de succes de peste 96%.

Alegerea efectorilor este adaptată fiecărei misiuni, ceea ce permite utilizatorilor să customizeze complet arhitectura sistemului în funcție de amenințare.

Poate fi SKY WARDEN adaptat și extins în timp?

Datorită arhitecturii sale modulare, SKY WARDEN poate fi extins cu noi capabilități pe măsură ce amenințările evoluează. Sistemul poate fi dislocat atât în configurație fixă, cât și montat pe vehicule, pentru protecție mobilă.

În plus, poate fi integrat cu alte sisteme de apărare aeriană cu rază medie, precum VL MICA sau CAMM-ER, sau conectat la niveluri superioare de comandă.

Dezvoltarea SKYWARDEN este în continuă evoluție. Acest lucru este demonstrat de recenta achiziție de către MBDA a laserului HELMA-P de la CILAS, pentru a completa gama de efectori disponibili în cadrul soluției.

