Un medic și un asistent din Republica Moldova au fost reținuți de polițiști, suspectați fiind că au furat lanțul de aur al unui bărbat. Acesta din urmă fusese grav rănit în urma unui accident rutier, iar cei doi suspectați interveniseră la fața locului pentru a-i acorda ajutor medical. Fapta, dar mai ales modul în care s-a întâmplat aceasta ridică mari semne de întrebare asupra moralității celor doi bărbați din cadrul echipajului medical.

Când și unde a avut loc fapta

Accidentul rutier a avut loc pe 11 septembrie, în apropiere de Step-Soci. Victima, un bărbat de 37 de ani, a fost grav rănită în timpul incidentului, a fost preluat de ambulanță, dar a decedat mai târziu, la spital.

Cum s-a produs tragedia

Victima accidentului rutier, pe numele său Radu Malcic, a fost antrenor la Școala Sportivă Specializată de Judo „Andrei Doga” din Chișinău. În vârstă de 37 de ani, bărbatul a sfârșit tragic, după ce mașina la volanul căreia se afla a fost lovită de un alt autoturism. Acesta din urmă circula pe contrasens și era condus de un tânăr de 30 de ani, care se afla sub influența alcoolului în momentul coliziunii.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au întocmit un dosar penal și anchetează circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cine a sesizat autoritățile

Polițiștii din Orhei au fost sesizate de tatăl victimei. Acesta le-a spus oamenilor legii că lanțul de aur pe al fiului său, pe care îl avea la gât în momentul accidentului, a dispărut.

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că fusese sustrasă de medicul echipajului care a intervenit la locul accidentului pentru a-i acorda asistență victimei.

Ce s-a întâmplat cu bijuteria

Același medic care a sustras obiectul de valoare l-a și vândut ulterior, la un , se arată într-o postare a Poliției Republicii Moldova.

Deși estimată la 70.000 de lei, bijuteria a fost vândută cu doar de 37.500 de lei, unei case de amanet. O parte din banii astfel obținuți a fost deja cheltuită de medic pentru procurarea mai multor bunuri, printre care un cazan și o pompă.

O cameră de filmat din incinta casei de amanet l-a surprins pe medic în timp ce vindea bijuteria și număra cu atenție banii primiți în schimbul ei.

Cât vor sta cei doi suspecți după gratii

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, cei doi suspecți, medicul și asistentul medical, au fost reținuți pentru 72 de ore. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru furt.

„Polițiștii au descins cu percheziții, iar medicul și asistentul medical din echipa care a intervenit la accident, au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt”, au mai transmis polițiștii moldoveni.

Ce a transmis ministrul moldovean al Sănătății

La câteva ore după postarea informațiilor despre furt pe pagina de Facebook a Poliției Republicii Moldova, și ministrul moldovean al Sănătății, Ala Nemerenco a venit cu o reacție. Aceasta a susținut că a cerut demiterea medicului și asistentului medical din funcție, menționând că fapta lor a lăsat „o pată de mare rușine asupra serviciului și colegilor”.

„Referitor la subiectul de mai jos am solicitat Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească să elibereze din funcție acești colaboratori, deoarece este incompatibilă practicarea profesiei medicale cu cea de jefuitor. Destul de aspră le-ar fi fost pedeapsa în alte timpuri…

Au lăsat o pată de mare rușine asupra serviciului și colegilor, care își fac munca cu sacrificiu si devotament”, a fost întreg mesajul postat de Ala Nemerenco pe pagina sa oficială de Facebook.

Cum au reacționat internauții la aflarea faptei medicului

Internauții l-au condamnat pe medicul care, deși intervenise pentru a salva viața victimei, a avut grijă să îi fure lanțul de aur pe care îl avea la gât. În timp ce unii oameni au felicitat polițiștii pentru acțiunea promptă, alții au ținut să precizeze că astfel de cazuri nu sunt izolate, iar mulți dintre cei care acționează similar nu ajung să fie prinși niciodată.

Au fost însă și comentarii care îi încurajau pe oameni să nu arunce cu noroi în meseria de medic și să aibă în vedere că cel care a furat de la victima accidentului nu este un o reflecție al tuturor colegilor săi de breaslă.

„Un om a greșit, dar asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm cu noroi în întreaga profesie medicală. Sunt mii de medici și asistenți care zi de zi își lasă familiile și sănătatea la o parte pentru a salva vieți. Câte nopți nedormite, câte intervenții reușite, câte minuni nu vedem! Din păcate, despre acestea nu se vorbește, însă despre cazurile urâte se face imediat vâlvă….”, a fost un comentariu.