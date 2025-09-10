B1 Inregistrari!
George Lupu
10 sept. 2025, 19:25
Sursa foto: Pixabay

Site-urile de matrimoniale au devenit capcana perfectă pentru un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Câmpia Turzii, care spera că va avea parte de o aventură romantică. În cele din urmă, acesta s-a trezit fără bani, bijuterii, carduri bancare și alte bunuri de valoare.

Cuprins

  • Cum a rămas un bărbat fără bunuri de valoare după ce a accesat site-uri matrimoniale
  • Dosar penal pentru înșelăciune
  • Fenomen tot mai răspândit în Marea Britanie
  • Care sunt semnele că o persoană este victima unei fraude romantice
  • Care sunt sfaturile specialiștilor

Cum a rămas un bărbat fără bunuri de valoare după ce a accesat site-uri matrimoniale

Ce s-a întâmplat mai exact? Bărbatul a căzut victima unor escroci, după ce a crezut că vorbește pe internet cu persoane interesate de o escapadă romantică. După ce le-a invitat în propria locuință, la finalul vizitei, care trebuia să fie o poveste de neuitat, bărbatul a constatat că a rămas fără bani, bijuterii, carduri bancare și telefon mobil.

Incidentul a avut loc în luna aprilie, în Câmpia Turzii, după ce bărbatul a stabilit o întâlnire prin intermediul unui site de matrimoniale.

Suspecții, o femeie de 32 de ani și un bărbat de 33 de ani, din Târnăveni, au mers la locuința acestuia, la invitația sa. În cele din urmă, victima avea să constate că nu exista niciun interes romantic.

Potrivit IPJ Cluj, la scurt timp după ce muafirii i-au călcat pragul, victima a observat dispariția bunurilor de valoare, precum bijuteriile.

Mai mult, bărbatului nu a rămas doar fără bunuri, ci și fără o sumă importantă de bani din conturi. Curând avea să constate că din cardurile furate au fost efectuate retrageri și transferuri bancare, iar prejudiciul este unul semnificativ.

Dosar penal pentru înșelăciune

În disperare de cauză, vicitma a depus o plângere penală. În data de 9 septembrie, agenții din cadrul Biroului de Investigații Criminale Câmpia Turzii, sprijiniți de colegii din Târnăveni, au efectuat două percheziții domiciliare, potrivit Cluj24.

În urma perchezițiilor, polițiștii au reușit să recupereze o parte din bunurile furate. De asemenea, femeia de 32 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj vor decide eventualele măsuri preventive.

Suspecții sunt anchetați de comiterea infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Acest incident semnalează încă o dată cât de vulnerabile pot fi persoanele vârstnice la anunțurile care promit relații romantice prin intermediul aplicațiilor online. Fenomenul este larg răspândit nu doar în România.

Fenomen tot mai răspândit în Marea Britanie

Presa din Marea Britanie a mediatizat inens cazul unei femei în vârstă de 81 de ani care a devenit victima unui escroc romantic la scurt timp după moartea soțului ei. Ea fost înșelată cu 27.000 de lire sterline, de către un bărbat care inițial s-a prezentat pe rețelele de socializare drept consultant financiar care locuiește în Elveția și Monaco.

Bărbatul îi trimitea mesaje și o suna pe WhatsApp tot mai des. Ulterior i-a făcut complimente și a convins-o să instaleze o aplicație care în cele din urmă i-a golit cardul.

Familia victimei a spus că nu știa că era înșelată până când cardul ei bancar nu a fost refuzat la un supermarket.

Când și-a verificat conturile, a văzut că o sumă mare de bani fusese transferată.

„El i-a complimentat aspectul, spunându-i lucruri de genul «nu poți avea 80 de ani»”, a spus nepoata victimei, potrivit BBC.

„A fost făcută să creadă că avea acest prieten care urma să-i schimbe și viața financiar – a fost combinația perfectă de atac, într-adevăr”, a adăugat ea.

Care sunt semnele că o persoană este victima unei fraude romantice

Frauda romantică este atunci când cineva este păcălit să trimită bani unui infractor care îl convinge că se află într-o relație autentică.

În Marea Britanie, autoritățile spun că frauda reprezintă 40% din totalul infracțiunilor înregistrate în Anglia și Țara Galilor. Victimele escrocheriilor romantice au pierdut 92 de milioane de lire sterline numai în 2024.

Potrivit Action Fraud, semnele de fraudă romantică includ o persoană care este secretoasă în legătură cu relația sa sau care devine ostilă sau furioasă când este întrebată despre partenerul online.

Este posibil să fi trimis sau să plănuiască să trimită bani cuiva pe care nu l-au întâlnit niciodată personal.

Care sunt sfaturile specialiștilor

Sfaturile pentru a vă proteja împotriva escrocheriilor includ:

Fiți suspicioși față de orice solicitare de bani de la cineva pe care nu l-ați întâlnit niciodată personal, în special dacă v-ați intersectat recent în online.

Discutați cu familia sau prietenii pentru sfaturi.

Fotografiile de profil pot să nu fie autentice, așa că faceți mai întâi cercetări. Efectuarea unei căutări inverse de imagini folosind un motor de căutare vă poate ajuta să găsiți fotografii care au fost furate din altă parte.

