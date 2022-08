Medvedev: Rusia ar vrea Georgia sau Kazahstan. Ulterior s-a răzgândit şi a dat vina pe hackeri

Cunoscut deja pentru declaraţiile agresive împotriva vecinilor Rusiei, SUA sau UE, , a recidivat penibil cu o postare ameninţătoare împotriva Georgiei şi Kazahstanului. Acesta susține că fostele state aflate sub ocupaţia sovietică, Georgia și Kazahstan, sunt creații „artificiale”.

Controversata postare a apărut luni seară pe contul de VKontakte (Facebookul rusesc) al fostului președinte rus , dar a fost ștearsă la scurt timp deşi apucase să fie vizualizată de mii de urmăritori.

Consilierul lui Medvedev, Oleg Osipov, a declarat astăzi că postarea nu ar aparţine oficialului ci unor hackeri care i-ar fi spart contul lui Medvedev, a informat agenția de știri Interfax, potrivit

Dmitry published a post in which he calls and „artificial states” and says that „all the peoples inhabiting the once great and mighty , will once again live together in friendship”.

Medvedev later claimed that his account had been hacked.

