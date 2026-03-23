Teheranul îi dă șah lui Donald Trump. Iranul amenință cu minarea strâmtorii Ormuz în cazul unor atacuri. Americanii scapă situația de sub control

Adrian Teampău
23 mart. 2026, 13:02
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Iranian Presidency
Cuprins
  1. Donald Trump pus în difiultate de Teheran
  2. Iranul amenință cu riposta
  3. Amenințările lui Donald Trump

Donald Trump este pus în încurcătură după ultimatumul dat Iranului, care va expira luni seara. Teheranul anunță că va mina strâmtoarea Ormuz, fapt ce va face imposibil traficul naval prin zonă.

Donald Trump pus în difiultate de Teheran

Războiul din Orientul Mijlociu pare mai dificil decât estimau Statele Unite și aliații lor din Israel. Deși Donald Trump a anunțat în mai multe rânduri că armata americană a învins și a distrus capabilitățile de ripostă ale Iranului, se pare că lucrurile nu stau așa. Deși loviturile sale sunt mai puțin eficiente, Teheranul a reușit să provoace o criză a energiei la nivel mondial.

Mai nou, regimul ayatolahilor a amenințat că va mina Golful Persic și strâmtoare Ormuz, dacă SUA și Israelul îi atacă coastele sau insulele. Este o nouă escaladare a conflictului, care durează de 24 de zile, fără să dea semne că se va încheia foarte curând.

„Orice tentativă a duşmanului de a ataca coastele sau insulele iraniene va duce în mod natural şi conform cu practicile militare stabilite, la faptul că toate căile de acces şi liniile de comunicaţie în Golful Persic şi zonele de coastă vor fi minate cu diverse tipuri de mine navale, inclusiv mine derivante care pot fi desfăşurate de pe coaste”, a transmis Consiliul apărării iranian, într-un comunicat difuzat de media de stat.

Consiliul apărării operează sub autoritatea Consiliului suprem de securitate naţională și a fost creat după războiul din 2025, dintre Iran şi Israel.

Iranul amenință cu riposta

Organele de presă de stat, de la Teheran a publicat luni și liste cu potențiale ținte, obiective de infrastructură energetică, din Orientul Mijlociu. Oficialii militari au amenințat că vor ataca aceste obiective dacă Donald Trump va ordona distrugerea unor centrale electrice iraniene la finalul ultimatumului său de luni seară, relatează AFP. Între țintele potențiale se numără Orot Rabin şi Rutenberg din Israel, principalele două centrale electrice ale ţării.

Un alt infografic, publicat de agenţia Mehr a prezentat alte ţinte potenţiale în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, în Qatar şi Kuweit. Lista a fost însoțită de mesajul: „La cel mai mic atac asupra infrastructurilor electrice ale Republicii Islamice, toată regiunea va fi aruncată în întuneric”.

În paralel, preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, personaj politic central, a promis să distrugă în mod „ireversibil” infrastructurile vitale din întreaga regiune.

Amenințările lui Donald Trump

Vineri, Donald Trump a ameninţat Iranul că-i va distruge centralele electrice dacă nu redeschide în 48 de ore strâmtoarea Ormuz. Acest ultimatum, dat de la Washington expiră luni seară.

Strâmtoarea Ormuz este o cale maritimă strategică în comerțul mondial. Strâmtoarea a fost blocată de la începutul războiului declanşat de bombardamentele americano-israeliene pe 28 februarie.

Drept răspuns la ultimatumul lui Donald Trump, Iranul a avertizat, încă de duminică, cu represalii. În primă fază, iranienii au spus că vor închide în întregime strâmtoarea Ormuz, în cazul în care SUA îşi pun în practică ameninţarea.

