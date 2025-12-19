B1 Inregistrari!
Melania Trump lansează propriul documentar. Ce perioadă din viața primei doamne ale Americii urmărește filmul

B1.ro
19 dec. 2025, 21:24
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Greg Nash
  1. Dialogul bizar dintre Melania și Donald Trump
  2. Când va apărea documentarul Melaniei Trump în cinematografe
  3. Ce a declarat Melania Trump despre documentarul omonim

Au mai rămas doar câteva zile până când se lansează documentarul făcut de Melania Trump. Un nou trailer al filmului ridică multe semne de întrebare privind relația cu președintele american.

Dialogul bizar dintre Melania și Donald Trump

„Bună seara, domnule președinte! Felicitări”, spune Melania Trump, stând cu spatele la cameră, în timp ce privește pe geamurile largi priveliștea pe care o are asupra Manhattanului.

La celălalt capăt al firului, soțul ei o întreabă: „Te-ai uitat?”

„Nu l-am văzut.  Îl voi vedea la știri”, vine răspunsul din partea Melaniei Trump. Trailerul continuă cu cadre de la o ședință foto de la Casa Casa Albă, în timp ce pe fundal se aude muzică dramatică. În cele din urmă, pe ecran apare mare, titlul omonim al documentarului: „MELANIA”.

Când va apărea documentarul Melaniei Trump în cinematografe

Documentarul, care va fi lansat pe 30 ianuarie, va oferi o perspectivă rară asupra unuia dintre cei mai de încredere consilieri ai lui Donald Trump. Melania Trump a semnat un contract de milioane de dolari cu Amazon MGM și este producător executiv al proiectului, ceea ce indică faptul că documentarul a fost realizat cu participarea sa deplină – și cu control editorial. Filmările pentru documentar au început în decembrie 2024 și relatează cele 20 de zile din jurul revenirii sale la Casa Albă.

„Iată-ne din nou”, spune Melania Trump în prima parte a trailerului, în timp ce intră în Capitoliul SUA. Trailerul, cu o durată de un minut și opt secunde, include imagini care-i arată pe soții Trump alături de personalul Casei Albe pe 20 ianuarie, imagini cu Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida și Trump Tower din New York. De asemenea, Melania Trump apare luând prânzul cu un asociat, ținând o umbrelă într-un cimitir, așezând un crin alb lângă o piatră funerară, și chiar discutând cu un agent al Serviciilor Secrete despre un eveniment.

Într-o scenă mai lungă, Melania îi oferă soțului ei feedback în timp ce acesta repetă un discurs în care se autointitulează „pacificator”. Așezată în lateralul unei săli, prima doamnă intervine: „Pacificator și unificator”.

Ce a declarat Melania Trump despre documentarul omonim

„MELANIA” este regizat de Brett Ratner și va marca primul proiect major al său, din 2017 încoace, când a fost acuzat de abuz sexual de către numeroase femei. Ratner a negat acuzațiile.

Odată cu câștigarea lui Trump a celui de-al doilea mandat la Casa Albă, toți ochii au fost ațintiți spre Melania, a căror apariții publice au fost mult mai puține decât în primul mandat. Și-a intensificat aparițiile în preajma sărbătorilor în ultimele săptămâni, înainte de lansarea documentarului.

Melania Trump a declarat, în timpul unei apariții recente, că ideea documentarului i-a venit la scurt timp după ce soțul ei a câștigat din nou alegerile prezidențiale.

„Un documentar inedit, care surprinde cele 20 de zile din viața mea de dinaintea învestirii, 20 de zile intense de transformare de la cetățean simplu la primă doamnă”, a spus soția liderului american, potrivit CNN.

