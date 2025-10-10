Într-un anunț neașteptat făcut vineri, 10 octombrie, la Washington, prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit că a primit o scrisoare personală de la președintele rus Vladimir Putin. Asta arată că liderul de la Kremlin și-a exprimat „disponibilitatea de a dialoga direct” cu ea pe tema copiilor ucraineni relocați în Rusia, un subiect extrem de sensibil pentru comunitatea internațională.

Ce conține scrisoarea președintelui rus

Potrivit Melaniei Trump, scrisoarea transmisă de vine ca răspuns la un mesaj anterior pe care ea i l-a înmânat în cadrul întâlnirii bilaterale din Alaska, desfășurată în luna august. „De atunci, am menținut un canal deschis de comunicare cu președintele Putin, axat exclusiv pe binele copiilor afectați de război. În ultimele trei luni, am participat la mai multe întâlniri și apeluri în spatele ușilor închise, toate desfășurate cu bună-credință”, a explicat Melania Trump în cadrul conferinței de presă, potrivit Ziare.com.

Prima doamnă americană a subliniat că toate discuțiile purtate cu liderul rus au avut un singur obiectiv: protejarea copiilor strămutați în urma conflictului militar din Ucraina și facilitarea returnării lor la familiile de origine. Potrivit declarațiilor sale, comunicarea personală și directă a fost esențială pentru a menține un dialog constructiv, departe de atenția publicului și a politicului oficial.

Ce rezultate concrete au fost obținute până acum

a anunțat că opt copii ucraineni care fuseseră duși în Rusia au fost deja returnați familiilor lor din Ucraina. Această informație, însă, nu a fost confirmată de autoritățile de la Kiev și rămâne a fi verificată oficial. Totodată, prima doamnă a subliniat că procesul continuă și că eforturile diplomatice rămân concentrate pe asigurarea siguranței și bunăstării copiilor afectați de război.

Prin anunțul său, Melania Trump transmite că inițiativele individuale de mediere pot juca un rol în protejarea copiilor în zonele de conflict. Canalul direct de comunicare cu Vladimir Putin, potrivit declarațiilor sale, se bazează pe bună-credință și preocuparea exclusivă pentru binele copiilor, demonstrând o dimensiune umanitară în eforturile diplomatice complexe legate de