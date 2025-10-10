B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Melania Trump afirmă că a primit o scrisoare personală de la Putin. Ce conține mesajul liderului rus

Melania Trump afirmă că a primit o scrisoare personală de la Putin. Ce conține mesajul liderului rus

Iulia Petcu
10 oct. 2025, 20:38
Melania Trump afirmă că a primit o scrisoare personală de la Putin. Ce conține mesajul liderului rus
Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Greg Nash
Cuprins
  1. Ce conține scrisoarea președintelui rus
  2. Ce rezultate concrete au fost obținute până acum

Într-un anunț neașteptat făcut vineri, 10 octombrie, la Washington, prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvăluit că a primit o scrisoare personală de la președintele rus Vladimir Putin. Asta arată că liderul de la Kremlin și-a exprimat „disponibilitatea de a dialoga direct” cu ea pe tema copiilor ucraineni relocați în Rusia, un subiect extrem de sensibil pentru comunitatea internațională. 

Ce conține scrisoarea președintelui rus

Potrivit Melaniei Trump, scrisoarea transmisă de Vladimir Putin vine ca răspuns la un mesaj anterior pe care ea i l-a înmânat în cadrul întâlnirii bilaterale din Alaska, desfășurată în luna august. „De atunci, am menținut un canal deschis de comunicare cu președintele Putin, axat exclusiv pe binele copiilor afectați de război. În ultimele trei luni, am participat la mai multe întâlniri și apeluri în spatele ușilor închise, toate desfășurate cu bună-credință”, a explicat Melania Trump în cadrul conferinței de presă, potrivit Ziare.com.

Prima doamnă americană a subliniat că toate discuțiile purtate cu liderul rus au avut un singur obiectiv: protejarea copiilor strămutați în urma conflictului militar din Ucraina și facilitarea returnării lor la familiile de origine. Potrivit declarațiilor sale, comunicarea personală și directă a fost esențială pentru a menține un dialog constructiv, departe de atenția publicului și a politicului oficial.

Ce rezultate concrete au fost obținute până acum

Melania Trump a anunțat că opt copii ucraineni care fuseseră duși în Rusia au fost deja returnați familiilor lor din Ucraina. Această informație, însă, nu a fost confirmată de autoritățile de la Kiev și rămâne a fi verificată oficial. Totodată, prima doamnă a subliniat că procesul continuă și că eforturile diplomatice rămân concentrate pe asigurarea siguranței și bunăstării copiilor afectați de război.

Prin anunțul său, Melania Trump transmite că inițiativele individuale de mediere pot juca un rol în protejarea copiilor în zonele de conflict. Canalul direct de comunicare cu Vladimir Putin, potrivit declarațiilor sale, se bazează pe bună-credință și preocuparea exclusivă pentru binele copiilor, demonstrând o dimensiune umanitară în eforturile diplomatice complexe legate de conflictul din Ucraina.

Tags:
Citește și...
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Externe
Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
Explozie la o fabrică de armament din Statele Unite. Autoritățile anunță mai mulți morți și răniți
Externe
Explozie la o fabrică de armament din Statele Unite. Autoritățile anunță mai mulți morți și răniți
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta
Externe
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta
O postare făcută de mama lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fanii artistului: „Duhule Sfânt, vindecă fiecare rană”. Cum a răspuns cântărețul
Externe
O postare făcută de mama lui Justin Bieber i-a îngrijorat pe fanii artistului: „Duhule Sfânt, vindecă fiecare rană”. Cum a răspuns cântărețul
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Externe
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
Externe
Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
Externe
Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
Externe
Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
Externe
Statele Unite vor trimite 200 de militari pentru a monitoriza armistițiul Israel-Hamas
Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
Externe
Cine este Maria Corina Machado și ce realizări are femeia care i-a suflat lui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace: „Ea întruchipează speranța unui viitor diferit”
Ultima oră
22:03 - Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați erau recuzită de film
21:48 - Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
21:41 - Alexandru Rogobete promite măsuri după ce o tânără a murit la Constanța, la scurt timp după naștere. „Orice sală de operație trebuie să dispună de un pat ATI”
21:28 - Captură record în Portul Constanța. Răsturnare de situație în cazul banilor falși. Poliția recunoaște că a confiscat recuzită de film. UPDATE
21:01 - Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”
20:57 - Criză politică în Franţa. Eșec pentru Emmanuel Macron la întâlnirea cu partidele
20:33 - After-school sau bonă? Cât trebuie să plătească părinții pentru siguranța copiilor lor, după școală
20:19 - Explozie la o fabrică de armament din Statele Unite. Autoritățile anunță mai mulți morți și răniți
19:51 - Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
19:49 - Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez nu a fost invitată la nunta cu Benny Blanco. Ce spune Francia Raisa despre relația cu vedeta