Acasa » Externe » Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor"

George Lupu
27 sept. 2025, 23:08
Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor
Traian Băsescu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Traian Băsescu înaintea votului din Republica Moldova
  2. Avertismentul fostului președinte

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis, sâmbătă, un mesaj optimist cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova care se vor desfășura duminică.

Ce mesaj a transmis Traian Băsescu înaintea votului din Republica Moldova

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”, scrie fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-o postare pe Facebook, anticipând că pe 29 septembrie „pro-europenii vor continua să guverneze”.

Scrutinul de la Chișinău ar fi, în viziunea sa, un meci direct cu influența rusă în regiune.

“Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui  de la Kremlin.

Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, este mesajul complet transmis de fostul pre;edinte.

Avertismentul fostului președinte

Traian Băsescu a avertizat că dacă vor câștiga socialiștii în Republica Moldova ar putea fi construite baze militare ruse, anti-NATO sau anti-România:

“Rar, foarte rar se întâmplă ca soarta unei țări, a unui popor să fie decisă chiar de votul poporului. De cele mai multe ori poporul votează, pe urmă partidele trebuie să decidă. Republica Moldova este în situația în care dacă va câștiga PAS-ul, guvernarea se va menține a fi proeuropeană, cu apropiere și de România, va fi o guvernare în favoarea Ucrainei. Pe când, dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vom avea un guvern ostil României și promoscovit. Va fi un parlament prorus. În Republica Moldova se poate întâmpla orice, inclusiv ideea că s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. O astfel de ipoteză nu poate fi exclusă. Republica Moldova riscă să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud. Este esențial ce vor face cetățenii din afara Republicaii Moldova”.

