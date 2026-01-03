B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump

Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 15:16
Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
Uniunea Europeană
Cuprins
  1. Ce poziție a transmis Uniunea Europeană
  2. Cum vede UE legitimitatea conducerii de la Caracas
  3. Ce limite impune UE în privința acțiunilor internaționale
  4. Ce a anunțat Donald Trump și ce urmează după capturarea lui Nicolas Maduro

Tensiunile din Venezuela au intrat într-o nouă fază critică, după declarațiile făcute de administrația americană privind o operațiune militară de amploare. În acest context volatil, Uniunea Europeană a transmis un mesaj de calm, subliniind necesitatea respectării dreptului internațional.

Ce poziție a transmis Uniunea Europeană

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că a purtat discuții cu oficiali de rang înalt implicați direct în dosarul venezuelean. „Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas, explicând că Bruxelles-ul urmărește evoluțiile în timp real.

În același mesaj public, oficialul european a precizat că Uniunea Europeană face „un apel la moderație”, într-un moment în care riscurile de escaladare sunt considerabile. Poziția exprimată reflectă linia constantă a UE, care evită susținerea unor acțiuni ce ar putea destabiliza și mai mult regiunea.

Cum vede UE legitimitatea conducerii de la Caracas

Kaja Kallas a reiterat punctul de vedere deja cunoscut al Uniunii Europene privind situația politică din Venezuela. Ea a subliniat că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate şi a pledat pentru o tranziţie paşnică”.

Această poziție este menținută în pofida schimbărilor rapide din teren și a declarațiilor dure venite dinspre Washington. Bruxelles-ul insistă asupra unei soluții politice, care să evite violențele și să permită o tranziție ordonată a puterii, în acord cu normele democratice internaționale.

Ce limite impune UE în privința acțiunilor internaționale

Deși critică legitimitatea conducerii de la Caracas, Uniunea Europeană atrage atenția asupra respectării stricte a cadrului juridic internațional. „În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate”, a afirmat Kallas.

Totodată, aceasta a evidențiat o prioritate imediată pentru instituțiile europene, subliniind că „siguranţa cetăţenilor UE din ţară este prioritatea noastră principală”. Mesajul indică preocuparea Bruxelles-ului pentru protejarea propriilor cetățeni, într-un context macat de incertitudin și posibile confruntări armate.

Ce a anunțat Donald Trump și ce urmează după capturarea lui Nicolas Maduro

Apelul la calm formulat de UE vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei”. Liderul de la Washington a susținut că Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Nicolas Maduro urmează să se confrunte cu acuzații penale în Statele Unite. Potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat telefonic cu Rubio, după capturarea liderului venezuelean nu sunt avute în vedere alte acțiuni militare.

În acest climat tensionat, evoluțiile de la Caracas sunt urmărite atent de comunitatea internațională, iar reacțiile marilor actori geopolitici pot influența decisiv stabilitatea regiunii, relatează Capital.

Tags:
Citește și...
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Externe
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Externe
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Externe
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Externe
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Externe
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Externe
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Externe
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Ultima oră
16:19 - Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
16:05 - Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
14:26 - Trafic intens pe DN1, cu coloane kilometrice spre Brașov. Ce rute alternative le recomandă Poliția Rutieră șoferilor
13:44 - Obligațiile fiscale mici dispar din evidențele ANAF în 2026. Cine beneficiază de ștergerea datoriilor
12:54 - Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
12:01 - Incident la un parc Disney din Florida, în timpul unui spectacol. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat personalul (VIDEO)
10:47 - Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara
10:12 - Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
09:23 - România intră în 2026 cu „încredere și optimism”. Ce mesaj a transmis ministrul Finanțelor la începutul anului
08:43 - Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi, după ninsorile abundente. Ce măsuri au fost luate (VIDEO)