Tensiunile din Venezuela au intrat într-o nouă fază critică, după declarațiile făcute de administrația americană privind o operațiune militară de amploare. În acest context volatil, Uniunea Europeană a transmis un mesaj de calm, subliniind necesitatea respectării dreptului internațional.

Ce poziție a transmis Uniunea Europeană

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că a purtat discuții cu oficiali de rang înalt implicați direct în dosarul venezuelean. „Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas, explicând că Bruxelles-ul urmărește evoluțiile în timp real.

În același mesaj public, oficialul european a precizat că Uniunea Europeană face „un apel la moderație”, într-un moment în care riscurile de escaladare sunt considerabile. Poziția exprimată reflectă linia constantă a , care evită susținerea unor acțiuni ce ar putea destabiliza și mai mult regiunea.

Cum vede UE legitimitatea conducerii de la Caracas

Kaja Kallas a reiterat punctul de vedere deja cunoscut al Uniunii Europene privind situația politică din Venezuela. Ea a subliniat că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate şi a pledat pentru o tranziţie paşnică”.

Această poziție este menținută în pofida schimbărilor rapide din teren și a declarațiilor dure venite dinspre Washington. Bruxelles-ul insistă asupra unei soluții politice, care să evite violențele și să permită o tranziție ordonată a puterii, în acord cu normele democratice internaționale.

Ce limite impune UE în privința acțiunilor internaționale

Deși critică legitimitatea conducerii de la , Uniunea Europeană atrage atenția asupra respectării stricte a cadrului juridic internațional. „În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate”, a afirmat Kallas.

Totodată, aceasta a evidențiat o prioritate imediată pentru instituțiile europene, subliniind că „siguranţa cetăţenilor UE din ţară este prioritatea noastră principală”. Mesajul indică preocuparea Bruxelles-ului pentru protejarea propriilor cetățeni, într-un context macat de incertitudin și posibile confruntări armate.

Ce a anunțat Donald Trump și ce urmează după capturarea lui Nicolas Maduro

Apelul la calm formulat de UE vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei”. Liderul de la Washington a susținut că și scoși din țară.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Nicolas Maduro urmează să se confrunte cu acuzații penale în Statele Unite. Potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat telefonic cu Rubio, după capturarea liderului venezuelean nu sunt avute în vedere alte acțiuni militare.

În acest climat tensionat, evoluțiile de la Caracas sunt urmărite atent de comunitatea internațională, iar reacțiile marilor actori geopolitici pot influența decisiv stabilitatea regiunii, relatează Capital.