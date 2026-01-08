B1 Inregistrari!
Călătoria cu trenul care promite întâlnirea perfectă cu Luminile Nordului. Cum funcționează noul concept turistic

Iulia Petcu
08 ian. 2026, 12:03
Primul tren panoramic de noapte din lume. Sursa foto: Norwegian Travel
Cuprins
  1. Ce este, de fapt, trenul panoramic al Luminilor Nordului
  2. Cum se desfășoară călătoria de la Narvik spre zona arctică izolată
  3. Ce trăiesc pasagerii odată ajunși la destinație
  4. Ce include pachetul și cui i se adresează această experiență

Observarea Aurorei Boreale rămâne una dintre cele mai căutate experiențe turistice din zona arctică, iar Norvegia încearcă să ridice această aventură la un nivel superior. Un nou concept de călătorie, lansat recent, propune o combinație rară între transport feroviar, tehnologie și spectacol natural. Este vorba despre primul tren panoramic de noapte din lume, dedicat exclusiv urmăririi Luminilor Nordului.

Ce este, de fapt, trenul panoramic al Luminilor Nordului

Cunoscut sub numele de Midnight Aurora Route, trenul special circulă în nordul Norvegiei și este conceput pentru a oferi condiții optime de observare a Aurorei Boreale. Nu este o simplă deplasare între două puncte, ci o experiență turistică atent gândită, construită în jurul acestui fenomen natural rar.

Vagoanele sunt adaptate pentru observație, traseul evită zonele populate, iar destinația finală se află într-un spațiu complet izolat, lipsit de poluare luminoasă. Organizatorii mizează pe întunericul natural, pe peisajele arctice și pe liniștea muntelui pentru a crea cadrul ideal.

Cum se desfășoară călătoria de la Narvik spre zona arctică izolată

Aventura începe în gara din Narvik, pe Strada Stasjonsveien 1, unde participanții sunt invitați să sosească la ora 19:15, informează Norwegian Travel. Plecarea trenului are loc la 19:45, iar întreaga experiență se întinde pe durata a trei ore și cinci minute.

Trenul parcurge celebra linie ferată Ofoten, îndepărtându-se treptat de luminile orașului și intrând într-un peisaj montan dominat de zăpadă și întuneric profund. Destinația este Katterat, un vechi sat montan situat la 373 de metri altitudine, inaccesibil pe cale rutieră.

Această izolare totală transformă zona într-un punct ideal pentru observarea cerului arctic, departe de orice sursă artificială de lumină.

Ce trăiesc pasagerii odată ajunși la destinație

La sosirea în Katterat, pasagerii coboară din tren și sunt întâmpinați de liniștea specifică sălbăticiei nordice. Sub cerul liber este aprins un foc de tabără, iar un lavvu, cort tradițional nordic, oferă adăpost și căldură suplimentară.

Ghidul le vorbește participanților despre istoria liniei Ofoten, despre viața în Arctica și despre mecanismele științifice care stau la baza apariției Aurorei Boreale. Senzori specializați monitorizează activitatea geomagnetică și gradul de acoperire cu nori, pentru a estima șansele apariției fenomenului.

Atmosfera este una de așteptare calmă, în care natura, frigul și cerul devin parte din aceeași experiență.

Ce include pachetul și cui i se adresează această experiență

Prețul experienței este de 130 de euro de persoană și include biletul de tren, ghid vorbitor de limba engleză, gustări și băuturi calde, precum și un ghid fotografic dedicat Aurorei Boreale. În pachet sunt incluse focul de tabără, un documentar despre fenomen și vizite la satul montan Katterat și la fosta cazarmă care găzduiește muzeul local.

Organizatorii recomandă haine groase, adaptate iernii arctice, iar un aparat foto cu trepied poate fi util pentru cei care vor să surprindă luminile pe cer. La final, trenul îi readuce pe toți în Narvik, cu amintiri rare și, pentru cei norocoși, cu imagini ale unuia dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale.

