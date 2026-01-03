Explozii puternice, zgomote asemănătoare survolului unor avioane și coloane de fum au fost semnalate în Caracas, în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Informațiile, confirmate de martori și jurnaliști internaționali, apar într-un context tensionat, marcat de avertismente repetate venite de la Washington.

Ce s-a întâmplat în Caracas în cursul nopții și dimineții de sâmbătă

Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și observate în capitala Venezuelei, potrivit relatărilor Reuters și , bazate pe mărturii de la fața locului. Prima explozie a fost raportată în jurul orei locale 1:50, iar alte detonații au continuat să se audă la intervale scurte. Un jurnalist AFP și un martor Reuters au confirmat că exploziile au fost perceptibile în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 02:00, relatează Digi24.

Un corespondent CNN a descris intensitatea uneia dintre explozii, subliniind impactul direct asupra locuințelor din zonă. „Una a fost atât de puternică, încât geamul meu s-a cutremurat după ea”, a relatat corespondentul CNN Osmary Hernandez, potrivit Hotnews. În același timp, surse citate de agențiile internaționale au indicat că zona de sud a orașului, aflată în apropierea unei baze militare importante, a rămas fără energie electrică.

🇻🇪🇺🇸‼️ — SIGUEN LOS BOMBARDEOS EN CARACAS. HA LLEGADO EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DE VENEZUELA. — Agustín Antonetti (@agusantonetti)

Cum a avut loc explozia

Pe rețelele de socializare au circulat imagini care surprind coloane de fum ridicându-se deasupra orașului, în contrast cu luminile Caracasului. La baza uneia dintre coloane poate fi observată o strălucire portocalie, care sugerează o explozie de amploare. Alte imagini indică incendii de proporții și fum dens, fără ca localizarea exactă a deflagrațiilor să poată fi stabilită cu certitudine.

Până în acest moment, cauza exploziilor nu este clară, iar autoritățile venezuelene nu au oferit o explicație oficială detaliată. Evenimentele au avut loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de declarații dure ale președintelui american Donald Trump. Acesta a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite se pregătesc să adopte noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din .

BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA EXPLOSIONES EN CARACAS — ElBuni (@therealbuni)

Cum se leagă aceste evenimente de poziția Statelor Unite față de Venezuela

Donald Trump a promis în mai multe rânduri operațiuni terestre menite să îl preseze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro să părăsească funcția. Statele Unite au desfășurat o flotilă de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva Venezuelei. Din septembrie, SUA au atacat nave considerate implicate în traficul de droguri, vizând peste 20 de ambarcațiuni și provocând cel puțin 100 de decese.

În octombrie, a afirmat că a autorizat CIA să acționeze în Venezuela pentru combaterea migrației ilegale și a traficului de droguri. Pe 29 decembrie, liderul american a declarat că Statele Unite au distrus o zonă portuară utilizată de nave acuzate de trafic de droguri. La rândul său, președintele Nicolas Maduro a susținut că „sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre”.