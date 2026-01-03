B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)

Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 10:12
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
sursa foto: X/@cbonneauimages
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Caracas în cursul nopții și dimineții de sâmbătă
  2. Cum a avut loc explozia
  3. Cum se leagă aceste evenimente de poziția Statelor Unite față de Venezuela

Explozii puternice, zgomote asemănătoare survolului unor avioane și coloane de fum au fost semnalate în Caracas, în primele ore ale dimineții de sâmbătă. Informațiile, confirmate de martori și jurnaliști internaționali, apar într-un context tensionat, marcat de avertismente repetate venite de la Washington.

Ce s-a întâmplat în Caracas în cursul nopții și dimineții de sâmbătă

Avioane, zgomote puternice și un nor de fum au fost auzite și observate în capitala Venezuelei, potrivit relatărilor Reuters și CNN, bazate pe mărturii de la fața locului. Prima explozie a fost raportată în jurul orei locale 1:50, iar alte detonații au continuat să se audă la intervale scurte. Un jurnalist AFP și un martor Reuters au confirmat că exploziile au fost perceptibile în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 02:00, relatează Digi24.

Un corespondent CNN a descris intensitatea uneia dintre explozii, subliniind impactul direct asupra locuințelor din zonă. „Una a fost atât de puternică, încât geamul meu s-a cutremurat după ea”, a relatat corespondentul CNN Osmary Hernandez, potrivit Hotnews. În același timp, surse citate de agențiile internaționale au indicat că zona de sud a orașului, aflată în apropierea unei baze militare importante, a rămas fără energie electrică.

Cum a avut loc explozia

Pe rețelele de socializare au circulat imagini care surprind coloane de fum ridicându-se deasupra orașului, în contrast cu luminile Caracasului. La baza uneia dintre coloane poate fi observată o strălucire portocalie, care sugerează o explozie de amploare. Alte imagini indică incendii de proporții și fum dens, fără ca localizarea exactă a deflagrațiilor să poată fi stabilită cu certitudine.

Până în acest moment, cauza exploziilor nu este clară, iar autoritățile venezuelene nu au oferit o explicație oficială detaliată. Evenimentele au avut loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de declarații dure ale președintelui american Donald Trump. Acesta a avertizat în repetate rânduri că Statele Unite se pregătesc să adopte noi măsuri împotriva presupuselor rețele de trafic de droguri din Venezuela.

Cum se leagă aceste evenimente de poziția Statelor Unite față de Venezuela

Donald Trump a promis în mai multe rânduri operațiuni terestre menite să îl preseze pe președintele venezuelean Nicolas Maduro să părăsească funcția. Statele Unite au desfășurat o flotilă de război în Caraibe și au înăsprit sancțiunile petroliere împotriva Venezuelei. Din septembrie, SUA au atacat nave considerate implicate în traficul de droguri, vizând peste 20 de ambarcațiuni și provocând cel puțin 100 de decese.

În octombrie, Trump a afirmat că a autorizat CIA să acționeze în Venezuela pentru combaterea migrației ilegale și a traficului de droguri. Pe 29 decembrie, liderul american a declarat că Statele Unite au distrus o zonă portuară utilizată de nave acuzate de trafic de droguri. La rândul său, președintele Nicolas Maduro a susținut că „sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre”.

Tags:
Citește și...
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Externe
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Externe
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Externe
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Externe
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Externe
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Externe
Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Externe
Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
Ultima oră
12:54 - Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
12:01 - Incident la un parc Disney din Florida, în timpul unui spectacol. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat personalul (VIDEO)
10:47 - Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara
09:23 - România intră în 2026 cu „încredere și optimism”. Ce mesaj a transmis ministrul Finanțelor la începutul anului
08:43 - Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi, după ninsorile abundente. Ce măsuri au fost luate (VIDEO)
23:58 - Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
23:54 - Zona montană a țării, afectată de ninsori abundente și risc crescut de avalanșe în următoarele zile
23:36 - Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
23:09 - Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
23:00 - Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă