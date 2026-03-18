B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații

Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații

Ana Maria
18 mart. 2026, 14:01
Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații
sursa foto: pexels.com
Cuprins
  1. Meta elimină o funcție. De ce renunță Instagram la criptarea mesajelor private
  2. Ce înseamnă această schimbare pentru utilizatori
  3. Meta elimină o funcție.  De ce a luat această decizie
  4. Ce se întâmplă cu WhatsApp
  5. Meta elimină o funcție. De ce a fost criticată criptarea end-to-end
  6. Este această decizie legată și de interese comerciale?
  7. Ce urmează pentru utilizatori

Meta elimină criptarea end-to-end pentru mesajele private pe Instagram din mai 2026. Decizia vine după ani de critici privind siguranța online.

Meta elimină o funcție. De ce renunță Instagram la criptarea mesajelor private

Meta schimbă din nou regulile jocului în privința confidențialității. Începând cu 8 mai 2026, mesajele private de pe Instagram nu vor mai fi criptate end-to-end, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.

Decizia a fost comunicată discret, printr-o actualizare pe pagina oficială de ajutor a platformei, dar impactul este major pentru utilizatori.

Ce înseamnă această schimbare pentru utilizatori

Eliminarea criptării înseamnă că Meta va putea accesa conținutul mesajelor private dintre utilizatori. Până acum, acest lucru era posibil doar pentru conversațiile în care criptarea nu fusese activată.

Practic, nivelul de confidențialitate al discuțiilor va scădea semnificativ, ceea ce ridică întrebări legate de protecția datelor personale.

Meta elimină o funcție.  De ce a luat această decizie

Reprezentanții companiei susțin că funcția nu era utilizată pe scară largă.

„Foarte puțini oameni optau pentru mesagerie criptată end-to-end în DM-uri, așa că eliminăm această opțiune de pe Instagram în lunile următoare”, a spus acesta. „Cei care doresc să continue să trimită mesaje cu criptare end-to-end pot face acest lucru cu ușurință pe WhatsApp.”

Ce se întâmplă cu WhatsApp

În contrast, aplicația WhatsApp rămâne în continuare criptată end-to-end, fiind în continuare opțiunea recomandată de Meta pentru utilizatorii care doresc confidențialitate ridicată.

Planurile inițiale ale companiei, anunțate încă din 2019 de Mark Zuckerberg, vizau extinderea criptării pe toate platformele, însă implementarea s-a lovit de numeroase controverse.

Meta elimină o funcție. De ce a fost criticată criptarea end-to-end

Autoritățile și organizațiile pentru protecția copiilor au avertizat că o criptare puternică poate îngreuna detectarea activităților ilegale online.

Un reprezentant al autorităților australiene a explicat:

„Acolo unde criptarea end-to-end este implementată fără măsuri adecvate de siguranță, aceasta poate crește riscurile și poate împiedica identificarea unor probleme precum exploatarea sexuală a copiilor, terorismul și extremismul violent”.

Este această decizie legată și de interese comerciale?

Experții din domeniu susțin că schimbarea ar putea avea și o componentă economică.

Faptul că WhatsApp rămâne criptat sugerează că Meta ar putea să se orienteze către o separare mai clară între rețelele sociale și aplicațiile de chat – principala diferență fiind că utilizatorii de social media se pot descoperi între ei, în timp ce utilizatorii de chat trebuie să se cunoască deja”, a precizat el.

Totodată, există suspiciuni că accesul la conținutul mesajelor ar putea fi folosit pentru personalizarea reclamelor sau pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Poate că nu fac asta acum, dar presiunea comercială este uriașă, așa că pare inevitabil că vor face acest lucru, dacă nu cumva o fac deja”, a spus el.

Ce urmează pentru utilizatori

Decizia Meta marchează o schimbare importantă în modul în care funcționează una dintre cele mai populare platforme sociale din lume.

Pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate, alternativa rămâne utilizarea aplicațiilor dedicate comunicării securizate.

Tags:
