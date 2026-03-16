WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 15:45
Cuprins
  1. Cum funcționează noile conturi WhatsApp pentru pre-adolescenți
  2. De ce devine mai ușoară gestionarea grupurilor pentru părinți

WhatsApp lansează conturi speciale pentru pre-adolescenți, gestionate direct de părinți. Noua funcție le oferă familiilor o modalitate de comunicare mai sigură și mai controlată.

Cum funcționează noile conturi WhatsApp pentru pre-adolescenți

Funcția a fost dezvoltată împreună cu experți în siguranța online și cu utilizatori ai platformei. Prin acest sistem, aplicația este limitată în principal la mesaje și apeluri. În același timp, părinții primesc un control mai mare asupra modului în care copiii folosesc WhatsApp.

Pentru configurare, este necesar atât telefonul părintelui, cât și cel al copilului. Astfel, cele două conturi sunt conectate pentru a permite gestionarea lor. După activare, părinții pot decide cine are voie să îl contacteze pe copil și în ce grupuri poate fi adăugat.

De asemenea, aceștia pot verifica solicitările de mesaje primite de la persoane necunoscute. Setările de confidențialitate pot fi modificate doar de părinți, folosind un PIN dedicat. Conversațiile rămân protejate prin criptare end-to-end, ceea ce înseamnă că nimeni, nici măcar WhatsApp, nu poate accesa conținutul mesajelor.

De ce devine mai ușoară gestionarea grupurilor pentru părinți

Controlul grupurilor în care participă copiii devine mai simplu pentru părinți datorită noilor instrumente introduse în aplicație. Aceste funcții le permit adulților să urmărească mai ușor activitatea celor mici și să gestioneze mai bine interacțiunile din grupuri, un aspect esențial pentru siguranța lor online.

În același timp, WhatsApp continuă să fie o aplicație importantă în viața de familie, folosită pentru organizarea activităților de după școală sau pentru a transmite rapid informații importante. Potrivit reprezentanților companiei, noile conturi gestionate de părinți vor fi lansate treptat în perioada următoare. Feedback-ul utilizatorilor va avea, de asemenea, un rol important în dezvoltarea și îmbunătățirea acestei funcții, notează libertatea.ro

Citește și...
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
IT&C
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
IT&C
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
IT&C
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
IT&C
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
IT&C
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
IT&C
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
IT&C
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
IT&C
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
IT&C
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
ChatGPT, cea mai descărcată aplicație din Europa. TikTok, scos din top 3 de inteligența artificială
IT&C
ChatGPT, cea mai descărcată aplicație din Europa. TikTok, scos din top 3 de inteligența artificială
16:05 - Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
16:01 - Se anunță scandal pe buget în Parlament. PNL a decis să nu voteze niciun amendament care nu a fost discutat în coaliție. Iar PSD are o listă întreagă
15:54 - Construcții Erbașu a început lucrările la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Va fi prima arenă din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor” (FOTO)
15:53 - Ce cameră de acțiune să cumperi de la F64 în funcție de buget?
15:50 - Newsweek: Se schimbă data la care vor fi virate pensiile în aprilie. Paștele dă peste cap programul Casei de Pensii
15:39 - Cum arată lucrările de modernizare a Planșeului Unirii. Construcții Erbașu: „Unul dintre cele mai complexe șantiere de infrastructură din București” (FOTO)
15:28 - Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
15:24 - Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la Limba română
15:22 - Reprezentanta României la Eurovision, reacție la apelurile de descalificare a piesei: „Am văzut reacțiile și vreau să spun ce înseamnă această melodie” (VIDEO)
15:01 - Cum verifici dacă o bancnotă este falsă. Semnul ignorat de mulți când primesc bani cash