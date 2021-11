Mexic: 19 morți și 32 de răniți într-un teribil accident rutier

Carnagiu pe o șosea din Mexic, vineri seară, după ce un autocar plin cu pelerini a rămas fără frâne și s-a izbit cu putere de o clădire. 19 persoane au murit și alte 32 au fost rănite. 6 dintre victime au suferit răni extrem de grave și au fost transportate la un spital din Toluca, potrivit nationalworldnews.com.

Autoritățile au confirmat că toate victimele erau pasageri ai autobuzului, printre care şoferul. Martorii la teribilul accident povestesc că mai multe persoane au fost prinse între fiarele contorsionate ale vehiculului, iar strigătul lor disperat a putut fi auzit de la mare depărtare.

Autobuzul călătorea de la Michoacan la Chalma, un oraș vizitat de pelerini romano-catolici de secole.

Mexico Bus Crash: A horrific road accident in Mexico, speeding bus rammed into the house, 19 people died https://t.co/Rh1Oe1aMpI

— News NCR (@NewsNCR2) November 27, 2021