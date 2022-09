Mii de mașini la granița Rusiei cu Georgia! Bărbații ruși fug după ordinul de mobilizare parțială. FSB ar fi trimis militari în punctul de control

Bărbați ruși fug în Georgia pentru a evita să fie chemați să lupte într-un război, contra căruia protestează, în urma Vladimir Putin de a mobiliza sute de mii de rezerviști pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. De asemenea și presa rusă a confirmat cozile enorme.

Publicația independentă, Meduza, citând publicația moscovită RBC, a menționat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ar fi trimis un transportor blindat pentru trupe în punctul de control Verkhny Lars din Osetia de Nord, la granița cu Georgia. Măsura ar fi fost întrprinsă pentru a evita situația în care „rezerviștii vor să treacă de punctul de control și să părăsească țara fără nicio formalitate la frontieră”.

Duminică, la un anumit moment, așteptarea estimată pentru a intra în Georgia a ajuns la 48 de ore, peste 3.000 de vehicule făcând coadă pentru a trece granița, a relatat presa de stat rusă, citând oficiali locali.

TASS, agenția rusă de stat, afirmă că aproximativ 3.500 de mașini au stat la coadă la punctul de control vamal Verkhny Lars de la granița ruso-georgiană din Osetia de Nord, a declarat luni vicepremierul republicii, Irbek Tomayev.

About 3000 Russian vehicles are awaiting permission to enter Georgia at Upper Larsi checkpoint.

Georgia is facing a catastrophic situation as a result of the massive influx of Russian deserters.

— Visioner (@visionergeo)