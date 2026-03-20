Externe » Miliarde dispărute în 20 de zile. Cât a ajuns să coste războiul împotriva Iranului

Ana Beatrice
20 mart. 2026, 13:12
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cât de sustenabil este efortul financiar al Israelului în plin război
  2. Extinderea conflictului vine cu un cost uriaș și consecințe tot mai vizibile

În doar 20 de zile de conflict cu Iranul, Israelul ar fi cheltuit aproximativ 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei relatări a cotidianului Haaretz, bazată pe surse anonime. Informația a fost preluată de agenția turcă Anadolu și transmisă de Agerpres.

Cât de sustenabil este efortul financiar al Israelului în plin război

Ritmul cheltuielilor este unul extrem de ridicat. Acesta ajunge la aproximativ un miliard de şekeli pe zi, echivalentul a circa 320 de milioane de dolari, informează Haaretz.

Bugetul total alocat conflictului se ridică deja la aproximativ 39 de miliarde de şekeli, echivalentul a 12,5 miliarde de dolari. Sursele citate susțin că acest nivel al cheltuielilor permite estimări privind durata campaniei militare. În acest context, armata israeliană se pregătește să solicite fonduri suplimentare, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra resurselor.

În plus, un deficit în creștere de rachete interceptoare pune presiune pe autorități. Guvernul a aprobat de urgență o nouă alocare bugetară pentru achiziția de „materiale de securitate urgente”.

Guvernul israelian este așteptat să suplimenteze bugetul pentru a acoperi noile achiziții militare, potrivit postului Canal 12. Acest lucru vine pe fondul unor cheltuieli aflate într-o continuă creștere.

Datele conturează o imagine tot mai clară a impactului financiar major al conflictului, care depășește granițele Israelului. Statele Unite au cheltuit deja aproximativ 12 miliarde de dolari de la începutul operațiunilor, a declarat Kevin Hassett, consilier economic al Casei Albe. În paralel, Pentagonul a cerut aprobarea unui pachet suplimentar de finanțare de peste 200 de miliarde de dolari, care urmează să fie prezentat Congresului.

Loviturile americano-israeliene împotriva Iranului, începute pe 28 februarie, au dus până acum la aproximativ 1.300 de victime, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Citește și...
Destinația surpriză a verii 2026. Plătești sub 300 de euro pentru o vacanță all-inclusive de o săptămână
Externe
Destinația surpriză a verii 2026. Plătești sub 300 de euro pentru o vacanță all-inclusive de o săptămână
A murit Patriarhul Ucrainei. Ce mesaj a transmis Mitropolitul Epifaniu
Externe
A murit Patriarhul Ucrainei. Ce mesaj a transmis Mitropolitul Epifaniu
O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
Externe
O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
Externe
Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
Externe
Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
Descoperire surprinzătoare într-un azil. Bărbatul de 118 ani care bea trei cafele pe zi ar putea fi cel mai bătrân din lume (FOTO)
Externe
Descoperire surprinzătoare într-un azil. Bărbatul de 118 ani care bea trei cafele pe zi ar putea fi cel mai bătrân din lume (FOTO)
Benzina a ajuns la 2,4 euro/l, dar coziile la stațiile de alimentare cresc. Ce îi sperie pe șoferii din Grecia
Externe
Benzina a ajuns la 2,4 euro/l, dar coziile la stațiile de alimentare cresc. Ce îi sperie pe șoferii din Grecia
Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul
Externe
Incendiu puternic la o fabrică de piese auto: Sunt cel puțin 50 de răniți. Unde a avut loc incidentul
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Externe
Israelul își asumă bombardarea zăcământului de gaze South Pars. Netanyahu spune că Trump n-a știut
Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
Externe
Opoziția din Norvegia redeschide discuția privind aderarea la Uniunea Europeană. Cum influențează contextul global această posibilă decizie
15:57 - Calvarul unei fetițe din Cluj, snopită în bătaie și tratată ca o servitoare în familie. A sărit pe geam ca să ceară ajutor
15:46 - Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, aduși azi în România, sub escortă, pentru a fi încarcerați. Câți ani vor sta în închisoare
15:24 - Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
15:24 - Newsweek: Pensionarii iau în plus la pensie 300, 400 sau 500 lei de Paște. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
15:23 - Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
15:14 - Parcursul unui artist român în afara țării: proiectul muzical Andrei Suru
14:59 - Vești proaste pentru români. Alimentele care se vor scumpi cel mai mult în acest an
14:59 - Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
14:50 - AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
14:27 - Destinația surpriză a verii 2026. Plătești sub 300 de euro pentru o vacanță all-inclusive de o săptămână