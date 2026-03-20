În doar 20 de zile de conflict cu , Israelul ar fi cheltuit aproximativ 6,4 miliarde de dolari, potrivit unei relatări a cotidianului , bazată pe surse anonime. Informația a fost preluată de agenția turcă Anadolu și transmisă de Agerpres.

Cât de sustenabil este efortul financiar al Israelului în plin război

Ritmul cheltuielilor este unul extrem de ridicat. Acesta ajunge la aproximativ un miliard de şekeli pe zi, echivalentul a circa 320 de milioane de dolari, informează Haaretz.

Bugetul total alocat conflictului se ridică deja la aproximativ 39 de miliarde de şekeli, echivalentul a 12,5 miliarde de dolari. Sursele citate susțin că acest nivel al cheltuielilor permite estimări privind durata campaniei militare. În acest context, armata israeliană se pregătește să solicite fonduri suplimentare, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra resurselor.

În plus, un deficit în creștere de rachete interceptoare pune presiune pe autorități. Guvernul a aprobat de urgență o nouă alocare bugetară pentru achiziția de „materiale de securitate urgente”.

Extinderea conflictului vine cu un cost uriaș și consecințe tot mai vizibile

Guvernul israelian este așteptat să suplimenteze bugetul pentru a acoperi noile achiziții militare, potrivit postului Canal 12. Acest lucru vine pe fondul unor cheltuieli aflate într-o continuă creștere.

Datele conturează o imagine tot mai clară a impactului financiar major al conflictului, care depășește granițele Israelului. Statele Unite au cheltuit deja aproximativ 12 miliarde de dolari de la începutul operațiunilor, a declarat Kevin Hassett, consilier economic al Casei Albe. În paralel, a cerut aprobarea unui pachet suplimentar de finanțare de peste 200 de miliarde de dolari, care urmează să fie prezentat Congresului.

Loviturile americano-israeliene împotriva Iranului, începute pe 28 februarie, au dus până acum la aproximativ 1.300 de victime, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.