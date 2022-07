Militarii ruși și ucraineni, filmați la aceeași masă. Centrul care controlează exporturile de cereale ale Kievului a fost inaugurat (VIDEO)

Centrul de coordonare comun (CCC) însărcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagră a fost inaugurat miercuri la Istanbul, informează AFP.

În conformitate cu aceste , care sunt în vigoare timp de 120 de zile între Rusia, Ucraina, și Statele Unite ale Americii, CCC va avea, de asemenea, sarcina de a efectua inspecții de nave la momentul plecării și sosirii la Istanbul pentru a se asigura că acestea nu transportă altceva în afară de cereale.

Ucraina şi Rusia au semnat vineri, cu Turcia şi ONU, prin Marea Neagră, blocate din cauza conflictului armat între cele două ţări.

În cele 120 de zile de valabilitate a acordurilor pot fi transportate cele circa 25 de milioane de tone de cereale din silozurile ucrainene înaintea strângerii noii recolte, potrivit Digi24.

Potrivit marinei ucrainene, în porturile Mării Negre se fac pregătiri pentru exportul de cereale în conformitate cu acordul semnat de Ucraina și Rusia la Istanbul săptămâna trecută

„Pregătirile au fost reluate în porturile Odesa, Chornomorsk și Yuzhny”, transmite Marina, potrivit CNN.

„Plecarea și sosirea navelor în porturile maritime se va efectua prin formarea unei caravane care va fi însoțită de nava principală”, a mai specificat marina ucraineană.

Experții în navigație și hidrografie lucrează pentru a se asigura că rutele din cele trei porturi sunt sigure.

„Specialiștii militari și civili caută cu atenție obiecte subacvatice, instalează echipamente de navigație care vor ajuta la siguranța navigației.

Lucrările de cercetare hidrografică sunt, de asemenea, în curs de desfășurare – determinarea adâncimii, a canalelor și a rutelor recomandate”, a adăugat Marina.

Delegations from both and are in attendance today at the opening ceremony of the Joint Coordination Centre (JCC) in Istanbul, which will oversee the export of grain and other agricultural goods through the Black Sea 🇺🇦🇷🇺🇹🇷🇺🇳

— Nada Bashir (@NadaaBashir)