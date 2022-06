Rusia este dispusă să deblocheze exportul de cereale din porturile ucrainene, în schimbul ridicării sancțiunilor

Vladimir Putin este dispus să permită deblocarea porturilor ucrainene, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA și țările europene, după invadarea Ucrainei. Liderul rus a dat asigurări privind siguranța pasajelor navale pentru transportul cerealelor ucrainene, promițând că porturile ucrainene au fost deminate și nu vor fi atacate. Chiar dacă a subliniat că nu vor fi aplicate restricții, Vladimir Putin a sugerat că ar fi mai bine ca transportul să se facă prin teritoriul Belarusului, potrivit

„Cea mai simplă modalitate de a exporta grâu ucrainean este prin teritoriul Belarus. Este cea mai uşoară şi mai ieftină cale, dar pentru aceasta este necesară eliminarea sancţiunilor împotriva Belarusului”, a afirmat președintele rus după o discuție cu Recep Tayyip Erdogan.

Implicațiile conflictului și încercările Occidentului de a izola Rusia, în speranța retragerii de pe teritoriul Ucrainean, au făcut ca prețurile alimentelor de bază și al surselor de energie să crească exponențial.

ONU, care avertizează că, foarte curând, criză alimentară globală se va adânci, încearcă să încheie un acord pentru a debloca exporturile de cereale ale Ucrainei. În același timp liderii occidentali acuză Rusia că șantajează întrega lumea blocând porturile ucrainene.

„Vom garanta o trecere paşnică, vom garanta securitatea accesului în aceste porturi, vom asigura intrarea navelor străine şi deplasarea acestora, fără condiţii”, a adăugat Putin.

