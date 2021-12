Minune de Crăciun: 270 de migranți, salvați din apele Mării Mediteraneene

Minune pentru un grup de migranți, în Ajunul Crăciunului. 270 de persoane care navigau în ambarcațiuni improvizate pe apele Mării Mediteraneene au fost salvate de ONG-ul german Sea-Watch în acest sfârșit de săptămână.

Nava „Sea Watch 3” a recuperat mai multe persoane aflate în 2 ambarcaţiuni gonflabile în timpul nopţii şi în dimineaţa de Crăciun, a anunţat ONG-ul pe contul său de Twitter.

În bărcile supraaglomerate se aflau 100 şi respectiv 80 de persoane, care au fost salvate în largul coastei Libiene.

Sea Watch a recuperat în total 270 de migranţi, după ce salvat vineri dimineaţa încă 93 de migranţi ce se aflau în apele internaţionale la sud de insula italiană Lampedusa, pe o ambarcaţiune din lemn, calificată drept „inaptă pentru navigare” de ONG.

The #SeaWatch3 has set sail tonight for its Christmas operation! While in many places in #Europe the festive mood prevails, people continue to flee across the #Mediterranean.

We are glad the #SeaWatch3 is back in a few days to help people in distress. Fair winds and safe sails! pic.twitter.com/BO0OyZFUrJ

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) December 22, 2021